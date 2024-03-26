«Уже не демократия»: какими могли бы быть выборы президента Украины

31 марта на Украине должны были стартовать выборы президента, однако в этом году республика осталась без важного голосования. Отмену избирательной кампании Киев объяснил действующим военным положением на фоне конфликта с Россией. В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Как могли бы выглядеть выборы президента Украины — в материале «Газеты.Ru».

Украина лишилась шанса на избрание нового главы государства в 2024 году. Очередные выборы должны были состояться 31 марта, но были отменены по решению властей. Причиной стало военное положение, действующее на территории страны в связи с началом в конце февраля 2022 года военной операции России.

Вместе с президентскими выборами не стали проводить и парламентские, что запустило дискуссии о легитимности властей и законности их решений. Дискуссии и обвинения, в том числе в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, не дали результата, и в итоге Украина осталась без избирательной кампании в 2024 году.

Это решение не помешало украинским социологам собирать мнение населения на счет возможных участников голосования и их отношения к ним. На основе совокупности этих данных можно выделить примерную девятку основных претендентов, которые могли бы принять участие в голосовании:

— Действующий глава государства Владимир Зеленский

— Бывший главком ВСУ и новый посол Киева в Лондоне Валерий Залужный

— Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

— Депутат и бывший председатель Рады Дмитрий Разумков

— Пятый президент Украины Петр Порошенко

— Экс-премьер Юлия Тимошенко

— Шоумен и волонтер Сергей Притула

— Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

— Мэр Киева Виталий Кличко

Для Украины подобное количество кандидатов — далеко не предел. Пять лет назад бюллетень в первом туре голосования содержал 39 фамилий. В 2014 году было свыше 20 претендентов, а в 2010-м — 18.

Народное мнение

Наиболее актуальным по теме выборов является мартовский опрос центра СОЦИС. Согласно исследованию, в случае проведения голосования расклад был бы в пользу Залужного — экс-главком ВСУ лидирует с 41,4% поддержки . Второе место занимает Зеленский с рейтингом 23,7%, а замыкает тройку лидеров Порошенко с 6,4%. Четвертая строчка за Разумковым с 5,6%, пятая у Притулы — 4,1%, шестое место у Буданова — 3,2%, а седьмое у Тимошенко с 2,8%. Арестович и Кличко идут следом с 1,5% и 0,9% поддержки соответственно.

По опросу, выход Залужного и Зеленского во второй тур выборов, который мог бы пройти 21 апреля, если бы ни одному из кандидатов не удалось получить свыше 50% голосов, привел бы к победе экс-главкома ВСУ. В пользу отставного генерала и нового посла Украины в Великобритании выступили 67,5% респондентов, а за действующего лидера страны — 32,5%.

В прошлогоднем исследовании группы «Рейтинг» победу респонденты отдали Зеленскому. В первом туре главу государства готовы были поддержать 47,4% опрошенных, а отдать свой голос за Залужного хотели 30,7%. Замыкал тройку лидеров Притула с 4,9%, следом шел Порошенко с 4,6%, потом Разумков с 1,9%. На шестом месте была Тимошенко — 1,6%, седьмую позицию занимал Кличко с 1,2%, восьмую строчку удерживал Арестович с 0,9%, а Буданов вообще в рейтинге не учитывался. Возможный второй тур предрекал победу Зеленского над Залужным с минимальным разрывом — 42% за лидера Украины против 40% за нового посла в Лондоне.

Если смотреть на уровень доверия украинцев к представителям руководства страны, то в последнее время абсолютное лидерство тут за Залужным. По февральскому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), бывший главком ВСУ имеет рейтинг в 94%, негативно относятся к генералу всего 5% респондентов.

На втором месте — Буданов с 66% одобрения и 19% недоверия. Зеленский третий — ему доверяют 64% украинцев, обратной точки зрения придерживаются 35% опрошенных. С началом военных действий рейтинг лидера Украины взлетел до 90% на фоне так называемого эффекта сплочения вокруг флага — национального объединения вокруг главы государства, — но с 2023 года последовательно снижается.

Что касается остальных потенциальных кандидатов, то позитивный рейтинг лишь у Притулы (61% доверия против 33% негативных оценок) и Разумкова (35% поддержки против 33% критики). Хуже всего украинцы относятся к Тимошенко и Арестовичу. Экс-премьеру не доверяют 82%, а бывшему советнику главы офиса президента Украины — 83%. У Порошенко показатели не лучше — 68% респондентов относятся к политику с недоверием. Кличко же верят 45% украинцев, а обратную позицию занимают 51%.

Несостоявшееся сражение

Стоит учитывать, что ни один из политиков официально не выдвигал свою кандидатуру до отмены выборов, а баллотироваться обещал лишь Арестович. Даже Зеленский не говорил, стал бы он участвовать в выборах в случае их проведения. Залужный — лидер предвыборного рейтинга — не проявлял никаких политических амбиций, как и Буданов. Порошенко обещал устроить реванш после поражения в 2019 году, но не подтверждал свои намерения с началом конфликта.

Тимошенко баллотировалась на каждых президентских выборах с 2010 года до текущего момента. Кличко официально поддержал отказ от голосования в военное время. Разумков намекал на планы на президентское кресло только до СВО, а шоумен Притула, которому местные СМИ пророчили повторение судьбы Зеленского, занимается сбором средств для ВСУ и устранился от политики.

В целом проведение кампании в текущих условиях по факту играло бы на руку лишь действующему президенту, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, Зеленский сделал многое для устранения потенциальных конкурентов.

«На Украине уже никакая не демократия. Еще до начала СВО в стране были приняты антиолигархические законы, которые по факту давали возможность лишить прав любого человека. Под контролем оказались все СМИ, а сейчас там идет сплошной телемарафон с одной точкой зрения. В таких условия, если бы Зеленский захотел устроить выборы, он бы их и выиграл», — считает эксперт.

С точки зрения Офицерова-Бельского, никто не стремился к активной предвыборной кампании на Украине, так как пост президента растерял свою привлекательность из-за серьезного риска стать последним в истории страны.

«Не исключено, что и сам Зеленский не хотел бы быть президентом и не пошел бы на выборы 2019 года, если бы знал, чем все закончится. Теперь в его интересах провести новое голосование, пока на Украине еще нет полнейшей катастрофы. А Залужный себя еще не проявил в качестве гражданского политика. Уважение к нему в обществе есть, но ассоциируется он только с конфликтом, от которого народ уже начинает уставать. Сейчас он бы вряд ли был кандидатом, мог бы стать им в перспективе после того, как в Великобритании его поднатаскают», — заявил Офицеров-Бельский.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что гипотетически возможно участие нескольких кандидатов, в том числе Залужного.

«Он мог бы бросить вызов Зеленскому и обыграть его. Но это чисто гипотетическая идея, поскольку экс-главком ВСУ не является независимым человеком. Решение по Зеленскому принимает Вашингтон и для того, чтобы его снять, им не обязательно проводить выборы. США исходят из того, что сейчас им ничего подобного не нужно. Если вдруг Вашингтону понадобятся выборы президента на Украине, то быстро найдутся условия. По сути, любую деревяшку на Украине можно объявить претендентом, раскрутить за месяц и сказать, что альтернативы ей больше никакой нет», — утверждает Брутер.