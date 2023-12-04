«Все играют против Зеленского»: к чему приведет раскол элит на Украине «Украинская правда»: Зеленский контактирует с офицерами ВСУ в обход Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский мешает главкому ВСУ Валерию Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него, пишут местные СМИ. По их данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сталкивается с проблемами при руководстве армией из-за украинского президента Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. По информации издания, глава государства поддерживает контакт с некоторыми командующими в обход главкома.

«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует [командир сухопутных войск Украины Александр] Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — пояснил источник.

Как отмечает «Украинская правда», это далеко не единственная демонстрация «политического поведения» Зеленского в отношении главкома ВСУ. Издание добавляет, что украинский лидер по факту убрал как минимум трех высокопоставленных военных, связанных с Залужным, чем внес нестабильность в командную вертикаль армии.

Внутренний кризис по-украински

Эти примеры можно назвать очередным подтверждением конфликта между Зеленским и Залужным, который существует пока только в медиапространстве и подается как противостояние между властью и военными. Считается, что отношения между ними накалились с началом украинского контрнаступления в июне и сильно ухудшились на фоне его провала.

На официальном уровне какой-либо раскол на Украине отрицается, как Киевом, так и военными. Косвенно же Зеленский и Залужный показывали свое несогласие в интервью разным СМИ. Так главком ВСУ называл ситуацию на фронте тупиковой, что публично отрицал украинский президент. Кроме того, Зеленский советовал военным, решившим пойти в политику, перестать заниматься конфликтом, пока главком ВСУ предположительно жаловался министру обороны США Ллойду Остину на противодействия властей.

Масло в огонь противостояния тут подливают многочисленные материалы медиа о том, что Запад пытается вынудить Зеленского пойти на выборы в 2024 году, чтобы подтвердить свою легитимность, также Запад якобы теряет интерес к конфликту и готов сократить объемы помощи, а еще разочарован в нынешнем лидере Украины. В качестве альтернативы главе государства чаще всего предлагается именно Залужный, а его популярность среди украинцев подтверждают опросы.

В Киеве от выборов пока отказываются, указывая на невозможность организации нормального избирательного процесса в условиях продолжения боевых действий. Правда, по информации «Страны.ua», в офисе Зеленского все же готовы запустить кампанию, если смогут гарантировать неучастие Залужного в выборах. И тут допускается даже увольнение главкома ВСУ с «максимальной дискредитацией». Впрочем, подобный сценарий может сыграть лишь в пользу главкома ВСУ, в том числе подняв его рейтинги.

«Зеленский завел страну в тупик»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают реальную обстановку в украинских элитах. Так, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что противоречия между Зеленским и Залужным наблюдались с самого начала конфликта.

«Идеология этой преступной власти заключается в дружбе против кого-либо. Они объединились против России, но результата не дало, поэтому теперь они дружат против друг друга. Раскол на Украине неизбежно приведет к конфликту. Все понимают, что Зеленский как авантюрист завел их в тупик. Победы [в конфликте с Россией] им не видать, поэтому теперь нужно выбрать, кто станет отцом поражения Украины. США не хотят брать на себя эту роль, нынешняя украинская власть тоже. Поэтому пытаются сделать так, чтобы таким отцом стал единолично Зеленский», — пояснил экс-депутат.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что раскол на Украине действительно есть и элиты условно делятся на три лагеря.

«Украинские элиты не едины, это правда. Часть ориентированы на Евросоюз, другая на США, а третья на сохранение собственной самобытности и пытается найти внешнюю поддержку. Все, кто не принадлежит к лагерю Зеленского, так или иначе настроены против него. Конечно, эти люди могут сыграть на антивоенных настроениях, которые есть на Украине, и усталости населения от экономического кризиса, чтобы урвать себе власть или просто какую-то площадку. Тут они могут выступить против Зеленского, поэтому все они настроены на выборы, как и западные политики», — указал эксперт.

Что будет с Украиной

Конфликт в украинских элитах отчасти подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20min. Он не только отметил отсутствие своих встреч с Зеленским, но и намекнул главе государства на необходимость ответить за все ошибки после конфликта. Более того, Кличко прямо говорил о том, что поддержка Зеленского нужна лишь до конца боевых действий и согласился с оценкой положения на фронте Залужного.

С точки зрения политика Владимира Олейника, Зеленскому, возможно, не придется ждать завершения конфликта, поскольку «все на Украине играют против Зеленского», в том числе олигархи. По его словам, политику не дадут сохранить власть.

«Если Зеленский еще раз переизберется, то это будет тотальное уничтожение всех вокруг. Вряд ли Зеленскому удастся удержаться в такой ситуации. Не исключено, что в следующем году Украину будет ждать внутренняя перезагрузка без выборов. Если выборы все же состоятся, то победу одержит кандидат, на стороне которого будет сила, а не голоса избирателей. У Зеленского ее уже нет», — добавил экс-депутат.

В то же время Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ допускает, что раскол элит пока не слишком серьезен и опасен для Зеленского. По его мнению, украинский лидер постарается не допустить выборов в следующем году.

«Если прогнозировать ситуацию на Украине до начала января 2024 года, то, скорее всего, не стоит ждать каких-то масштабных изменений в руководстве страны из-за раскола элит. Существуют определенные противоречия, некоторые парадоксальные заявления. Но чего-то серьезного и особенного, что могло бы привести к масштабным отставкам или смене власти, нет. Пока что Зеленский просто будет упираться и не назначать выборы, которые все хотят ему навязать», — подчеркнул эксперт.