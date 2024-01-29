Рада на грани распада. Почему украинские депутаты хотят сдать мандаты Экс-депутат Олейник связал кризис в Раде с законом о мобилизации

На Украине бьют тревогу из-за неотвратимого приближения переговоров с Россией. По мнению депутата Рады Александра Дубинского, это обстоятельство заставляет парламентариев думать о сложении своих мандатов. Только в президентской фракции «Слуга народа» об уходе думают 17 законодателей, хотя парламент уже испытывает проблемы при принятии решений. Грозит ли Украине парламентский кризис и причем тут переговоры с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что история с 17 парламентариями из президентской фракции «Слуга народа», желающими сложить свой мандат, связана со страхом политиков из-за увеличения числа условий для начала переговоров с Россией.

«Это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения конфликта», — пояснил Дубинский.

Он добавил, что «непримиримый» отказ украинского лидера Владимира Зеленского от диалога с Москвой связан с концом его президентского срока и представляет собой лишь политический лозунг. Дубинский отметил, что теоретическая передача власти парламенту возложит всю ответственность за будущий переговорный процесс на депутатов.

«Учитывая сложность и неоднозначность этих решений — число желающих принимать их в парламенте сокращается <...> На Украине уже была ситуация, когда членов парламента силой свозили в здание Рады, чтобы обеспечить нужное количество голосов после майдана. Вполне возможно, что те, кто поумнее, повторения этой ситуации, а также своего в ней участия — не хотят», — заключил политик.

На грани кризиса

О готовности 17 депутатов из «Слуги народа» сложить свой мандат в конце января заявил лидер фракции в Раде Давид Арахамия. Он отмечал, что эта ситуация может создать серьезный кризис и поставить под вопрос легитимность парламента, так как в 450-местном законодательном органе остался всего 401 депутат и набрать минимальные 226 голосов для принятия решений бывает непросто из-за проблем с единством. Кроме того, Арахамия не исключал, что депутаты из других фракций тоже захотят уйти в отставку.

По украинскому законодательству, для полноценного функционирования Раде необходимо как минимум 338 парламентариев, то есть три четвертых от полного состава. Такое число депутатов нужно, чтобы принять решение об импичменте президента. Внесение изменений в конституцию требует 300 голосов, а принятие законопроектов — минимум 226. Набрать новых депутатов на вакантные места не выйдет из-за военного положения. Под этим предлогом внеочередные выборы в Раду в 2023 году отменили, как и президентские в 2024-м.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы украинского парламента в подобных условиях. Так, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что возможный уход депутатов мало повлияет на общую ситуацию в стране.

«На самом деле парламент на Украине ничего особо не решает. Это просто арена для борьбы между некоторыми группировками, условно Зеленского и [главкома ВСУ Валерия] Залужного. Они между собой немножко бодаются и пытаются как-то воздействовать друг на друга. Это не очень значимые внутриполитические игры, которые не оказывают большого влияния на ход событий в реальности», — пояснил эксперт.

В то же время бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник отметил, что бегство депутатов для украинского государства — явление новое. По его словам, обычно все, наоборот, стремились занять место в Раде.

«Это очень серьезный признак того, что корабль идет ко дну. Депутаты информированы и чувствуют опасность. Тонуть вместе с кораблем они не хотят, поэтому ищут варианты для бегства», — добавил украинский политик.

Почему уходят депутаты

В условиях готовности ряда парламентариев покинуть Раду было принято решение о запрете такого варианта для народных избранников, за исключением случаев, когда это связано с состоянием здоровья. Чтобы уйти из парламента на Украине, теперь нужно не только заявление об отставке, но и одобрение 226 коллег. К примеру, по информации украинского портала «Фокус», в декабре прошлого года сложить мандаты не дали сразу 37 депутатам.

С точки зрения Богдана Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, это связано не с возможным приближением переговоров с Россией, а с внутриполитическими факторами на Украине.

«Что касается причин, из-за которых депутаты Рады могут хотеть оставить свои мандаты, то это может быть преддверием выборов — как президентских, так и парламентских. Тут стоит дождаться реального ухода депутатов. Пока же это может быть просто фактором внутриполитического давления. По сути, это просто шантаж», — указал эксперт.

В свою очередь экс-депутат Владимир Олейник допустил, что текущая ситуация вызвана тем, что депутатов подталкивают к принятию непопулярных решений, в том числе законопроекта по мобилизации.

«В проекте десятки нарушений конституции и там такие вещи прописаны, что депутатов, одобривших такую инициативу, просто возненавидят. Народ их уже начал предупреждать, они же без охраны ходят. Кроме того, это касается и их родственников. Депутаты понимают, что они крайние и у них нет перспективы быть на Украине. Парламентарий не может уехать за пределы страны без разрешения председателя Рады. А если сложит полномочия, что тоже не так просто, то может найти лазейку, в том числе заплатить, чтобы выехать», — заключил политик.

Будет ли диалог с Москвой

Проблемы с наполнением украинского парламента наблюдались еще до СВО. В феврале 2022 года в Раде не хватало 27 депутатов. Речь идет о 26 местах по мажоритарным округам на неподконтрольных Киеву территориях и одном по округу, где провести довыборы не успели до введения военного положения. При этом может ли депутатов подталкивать к отставке приближение переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопрос спорный. По факту Рада законодательно запретила вести диалог с высшим руководством России. Кроме того, представители власти на Украине возможность переговоров последовательно отвергают, а их западные коллеги обещают не заставлять Киев идти на переговоры с Россией.

В таких условиях перспектив для скорого диалога не наблюдают и эксперты. По мнению Богдана Безпалько, для мирного процесса нет предпосылок с обеих сторон.

«Этот процесс должен быть обусловлен каким-то масштабными уступками со стороны Киева или Запада. Западные страны, как и нынешнее украинское руководство, вряд ли на это пойдут. Вероятно, это бодание будет длиться продолжительное время, не исключено, что до 2025 года. Зеленский не хочет переговоров и заморозки, потому что для него это будет политическая смерть. Его вряд ли выберут президентом, если на Украине пройдут выборы, поэтому в ближайшей перспективе диалог маловероятен», — резюмировал эксперт.