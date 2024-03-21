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«Надо уничтожать»: в Кремле определились, что делать с предателями

Песков: предателей, которые воюют против РФ здесь не ждут, их будут уничтожать

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Inna Varenytsia/Reuters
Дмитрий Песков заявил, что россиян, которые уехали и встали на позицию врага, не будут ждать в России. По словам представителя Кремля, людей, которые берут в руки оружие, надо уничтожать. Об этом ранее говорил и Владимир Путин — на коллегии ФСБ он попросил силовиков выявлять и наказывать тех граждан РФ, которые примкнули к украинским ДРГ. Кто еще высказывался о релокантах и предателях — в материале «Газеты.Ru».

В России не будут ждать возвращения тех россиян, которые уехали из страны после начала специальной военной операции (СВО) и встали на позицию врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с редакцией газеты «Аргументы и факты».

«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных, есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно»,

— пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин говорил также о «предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать». Таких граждан РФ, по словам Пескова, будут уничтожать.

«Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — добавил представитель президента.

О чем говорил Путин?

19 марта Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). На мероприятии президент поручил силовикам не забывать о предателях, которые вступили в украинские ДРГ и совершили преступления против России.

«Я прошу, так как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — отметил Путин.

Сколько человек уехало из России?

После начала спецоперации граждане РФ покидали страну двумя волнами. Первая произошла после непосредственного объявления СВО, вторая — после начала частичной мобилизации.

По данным ФСБ, которые проанализировал РБК, с апреля по июнь 2022 года общее число выездов россиян за рубеж составило 5 млн, с июля по сентябрь — 9,7 млн. Показатель за третий квартал стал рекордным за пять лет. В основном россияне уезжали в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию.

По подсчетам Росстата, как писал РБК, с января по сентябрь 2022-го Россию покинули 419 тыс. человек.

Владимир Путин в июне 2022 года заявил, что в отъезде россиян нет ничего плохого. По его словам, это процесс скорее позитивный, чем негативный, так как послужит «элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты».

При этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в октябре того же года назвал уехавших граждан России предателями.

«На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране», — написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила покинувших страну россиян с корабельными крысами:

«Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались».

Никто не ждет с распростертыми объятьями

В декабре 2023-го газета «Известия» со ссылкой на организацию «Финион», которая специализируется на оказании помощи при получении ВНЖ, сообщила, что примерно 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию.

Володин подчеркнул, что это произошло потому, что многие просто не нашли себе работу за рубежом. Он также добавил, что те, кто возвращается, должны понимать, что с распростертыми объятиями в России их никто не ждет.

До этого спикер Госдумы РФ говорил, что те релоканты, которые допускают заявления против России, по возвращению могут понести наказание по уголовной статье о государственной измене.

«Если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали Вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять», — заявил Володин на заседании Госдумы.

Высказывались об уехавших и в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила, что отношение к релокантам должно быть основано на фактах и все зависит от каждого конкретного случая. Однако если покинувшие страну россияне делают политические заявления, они не должны удивляться ответной реакции.

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