«Всякое отребье»: Путин призвал ловить предателей без срока давности Путин призвал ФСБ выявлять предателей из украинских ДРГ и наказывать их

Владимир Путин назвал проукраинских диверсантов отребьем и пообещал им наказание без срока давности. Говоря о последних нападениях на Белгородскую и Курскую области, президент сравнил их участников с пособниками нацистов в годы ВОВ. Политик также призвал спецслужбы показать результат и вести «наступательные действия». Этого, по его словам, ждет народ России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О диверсантах

На территорию России прорывались диверсанты и регулярные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), но все попытки провалились, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников..., да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились», — сказал Путин.

Он попросил ФСБ не забывать об упомянутых «предателях» и выявлять их поименно. Политик пообещал наказывать их без срока давности, где бы эти люди не находились, «чтобы неповадно было никому». «Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — пригрозил президент.

По его словам, группы противника хотели устроить в Белгородской области «настоящий террористический рейд». Однако российские силы «достойно» встретили их огнем на подходе. Враг понес большие потери, включая бронетехнику и артиллерию.

«Ну, а что касается вот этих предателей. Сегодняшние их хозяева их вообще не жалеют. Бросают прямо как пушечное мясо, на убой. Ну, поделом», — сообщил Путин.

Президент поблагодарил всех, кто отразил нападение. Это — армия, Росгвардия, ФСБ, МВД и территориальная оборона. Российский лидер отметил, что пограничные органы России в зоне боевых действий были дополнительно укомплектованы людьми, оружием и техникой.

«Результаты мы видим», — резюмировал политик.

Украинские формирования начали активно атаковать границу России с 12 марта. Под прикрытием обстрелов противник неоднократно штурмовал границу Белгородской и Курской области, то одновременно обе, то поочередно. Нападавшие стремятся закрепиться в приграничных населенных пунктах, ответственность за атаки брали на себя «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), легион «Свобода России» (организация запрещена в России), «Сибирский батальон».

В итоге, по российским сводкам, диверсанты смогли только частично занять белгородское село Козинка 14 марта, где оборонялись в домах. Оттуда их тоже выдавили. Всего противник потерял 18 танков и 23 бронированные машины, как докладывало Минобороны 15 марта. «Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 — безвозвратные», — уточняло ведомство. Затем атаки ВСУ продолжились малыми группами, территория Белгородской области подвергается обстрелам с украинской территории.

О том, что русский народ ждет от спецслужб

Глава государства подчеркнул, что Россия сталкивается с вызовами, попытками «подорвать наше развитие» и запугать российское общество. Это требует системного ответа, и «народ России» ждет от спецслужб результата.

«Народ страны... ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи. Результативных и наступательных действий», — призвал Путин.

Необходимо серьезно усилить борьбу с терроризмом, уточнил президент. Он отметил, что Запад в своем время активно использовал радикальные трансграничные группировки. На Западе поощряли агрессию таких террористов против России, считает Путин. За экстремизмом в России и сейчас «часто торчат уши тех же самых западных спецслужб».

«Мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», — предостерег политик.

Важно нейтрализовать агентуру противника, помешать его разведке, добавил Путин. Следует защищать стратегически важную информацию и перспективные наработки России в военной и других областях.

«Противник видит, что у нас это все есть, быстро развивается и, конечно, как всегда, работает на этом направлении против нас», — подытожил президент.

Кроме того, нужно «жестко и немедленно» пресекать русофобию или любую другую «идеологию нетерпимости», попытки спровоцировать в России «смуту», межнациональные конфликты.

В числе прочих угроз Путин назвал цифровые. Стоит повысить уровень, безопасности банковской и в целом финансовой системы. Кроме того, спецслужбы должны защитить от давления извне крупные отечественные инвестпроекты.

«Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, вы об этом, безусловно, знаете, растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры», — констатировал глава государства.

Отдельно Путин коснулся западных предупреждений о возможных терактах в России. Он назвал их «откровенным шантажом» и еще одной попыткой запугать, дестабилизировать общество. В начале марте семь стран (США, Канада, Швеция, Германия, Чехия, Латвия, Южная Корея) сообщали об угрозе террористических атак и рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.