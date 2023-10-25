В МИД РФ предложили ответить на «паспорта хороших русских»

Российским законодателям стоило бы проработать ответ на предложение Европейского парламента на введение для оппозиционно настроенных россиян «паспорта демократии», считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

Захарова упомянула содержащееся в новом проекте доклада о взаимоотношениях РФ и Европейского Союза обращение к институтам ЕС ввести «паспорта демократии». Предполагается, что эти нововведения позволят облегчить визовый режим для части россиян.

Как считает Захарова, Европарламент предлагает принятие «паспортов хороших русских».

«Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», — добавила представитель российского МИД.

До этого стало известно, что в Евросоюзе ужесточат визовый контроль из-за торговли «золотыми паспортами».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.