Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко высказал свое недовольство предложением Китая о мирных переговорах с Россией, заявив, что Киев никому не позволит «разбрасываться» его землями. В ходе выступления на телеканале «Рада» он неправильно произнес имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя и указал, что КНР не имеет права решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, заявив, что представители КНР не имеют права диктовать условия начала переговоров между Киевом и Москвой.

Секретарь СНБО комментировал предложение Пекина о мирных переговорах между Украиной и Россией.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не допустит, чтобы какая-либо страна принимала решения без ее участия в этом вопросе. Данилов также добавил, что если кто-то считает, что Украина должна отказаться от своей территории или суверенитета, то «пусть делают это сами, но мы не собираемся и не будем отказываться от нашего».

Китайско-швейцарское посредничество

В марте Ли Хуэй отправился в турне по Европе. Позднее в МИД Китая сообщали, что он также посетит Россию и Украину. Газета South China Morning Post уточняла, что поездка спецпредставителя нацелена на то, чтобы оценить, может ли КНР стать посредником между Россией и Украиной.

Издание также сообщало, что Китай и Швейцария пришли к соглашению о проведении в Берне мирного саммита и настаивают на участии России в нем. SCMP писало, что Ли, говоря с европейскими коллегами о возможности участия Москвы в переговорах, ясно дал понять, что у Китая есть два предварительных условия: прекращение поставок оружия на Украину и отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией пока ее возглавляет Владимир Путин.

Издание Politico со ссылкой на официальные лица сообщало, что Китай готов бойкотировать переговоры, если на них не пригласят Россию.

Поддержка Украины не так велика

5 марта Bloomberg писало, что уровень поддержки Украины в дипломатическом сообществе Китая не так велик и это идет вразрез с активными политическими контактами Москвы и Пекина. Издание отмечало, что отправка в Киев высокопоставленного китайского дипломата для поиска политического урегулирования конфликта, вероятно, не приведет к конкретным результатам.

Скептицизм относительно переговоров по Украине в Швейцарии без участия России выразила также Индия.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Нью-Дели по-прежнему скептически относится к эффективности мирного саммита без участия России», — говорится в публикации Bloomberg.

Швейцария работает над организацией глобального мирного саммита к лету, пытаясь сформировать союз стран для этой инициативы. По задумке в него должны в том числе войти страны, известные как Глобальный Юг «Глобальный Север» и «глобальный Юг» — это разделение мира на две группы стран. К «глобальному Северу» относятся страны Европы и Северной Америки, Австралия, Япония, Израиль. К «глобальному Югу» — Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие. Индия, имеющая глубокие экономические и политические связи с Россией, последовательно выступает за диалог и дипломатию для прекращения конфликта.