Военная операция на Украине. День 756-й

⚡️По данным МО РФ, за ночь российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и четыре над Саратовской.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что над Энгельсом сбили беспилотники:
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости усилить обстрелы приграничных регионов России:
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы атак были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии».