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Политика

Военная операция на Украине. День 756-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 756-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников: один над Белгородской областью и четыре над Саратовской. Россия сочтет Японию участником украинского конфликта в случае передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые могут поставить Украине. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:23

08:17

⚡️По данным МО РФ, за ночь российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и четыре над Саратовской.

08:13

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что над Энгельсом сбили беспилотники:

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет».

08:07

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости усилить обстрелы приграничных регионов России:

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы атак были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии».

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 756-го дня специальной военной операции России на Украине.

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