«После поражения, вопроса о долгах не будет». Как на Украине собираются возвращать Западу кредиты Омелян: после победы Киев расплатится с США российскими нефтью и алмазами

Украина расплатится с западными союзниками российскими нефтью, газом, алмазами и другими ресурсами, если выйдет победителем в итоге конфликта, заявил бывший министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Так он прокомментировал идею представителей Республиканской партии США не выделять безвозмездную помощь Киеву, а предоставлять кредит. В случае поражения Украины вопрос о деньгах отпадет сам собой, отметил экс-министр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в случае победы в военном конфликте Киев расплатится с США российскими ресурсами.

«Если мы [Киев] победим, вам вернут деньги российской нефтью, газом, алмазами и мехами»,

— цитирует его слова издание Politico.

«Если мы проиграем, не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить», — сказал Омелян, комментируя предложение сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможности поддержки ВСУ в рамках кредитования.

Ранее газета Financial Times писала, что страны Запада готовят план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, при котором российские активы предлагается использовать в качестве залога для погашения. Коалиция стран-союзниц Украины потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае неуплаты — начнет изымать замороженные средства.

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Кредит на $12 млрд

19 марта стало известно, что представители Республиканской партии в конгрессе США всерьез задумались над предоставлением Украине части запрошенной военной помощи в виде кредита. Авторы предложения заявили, что у Штатов есть возможность оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере $12 млрд.

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что уже обсудил эту идею с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его недавней поездки в страну.

«Во время моей встречи с президентом Зеленским я проинформировал его, что, учитывая кризис на южной границе Соединенных Штатов и наш огромный долг, идея бывшего президента Дональда Трампа превратить помощь из Соединенных Штатов в беспроцентный заем, от которого можно отказаться, является наиболее вероятным путем продвижения вперед»,

— говорится в заявлении Грэма по итогам визита на Украину.

Сенатор указал, что на аналогичных условиях финансовая поддержка будет предоставляться и другим странам. По его мнению, предоставление займов одобрят не только республиканцы, но и демократы.

Грэм прибыл в Киев 19 марта. Политик заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста, так как Киеву необходимо больше людей на передовой. Он призвал депутатов Рады принять соответствующий законопроект. Кроме того, Грэм выразил надежду, что ВСУ в скором времени получат дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.

«Несколько оскорбительно»

Несмотря на то, что в конгрессе возможность выдачи Киев кредитов обсуждают уже давно, украинские чиновники пока не в курсе о каких-то конкретных предложениях, отмечает Politico.

«Я не слышал, чтобы какие-либо конкретные предложения по такой стратегии предлагались Киеву. Обязательно нужно знать условия, при которых Украине не придется его возвращать», — заявил NatSec Daily анонимный источник, близкий к офису Зеленского.

Предложение предоставить кредитвместо безвозмездной помощи прокомментировал сегодня и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил журналистам, что украинцы до сих пор «не слышали никаких подробностей». При этом, в целом, Киеву это предложение не нравится, подчеркнул министр, назвав его «несколько оскорбительным» для украинцев.

Кулеба также напомнил о гарантиях безопасности, предоставляемых в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году. В соответствии с этим документом, подписанным Украиной, США и другими странами, Киев отказался от своего ядерного оружия, но получил право обратиться за помощью, став «жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии, при которой ядерное оружие применяется».