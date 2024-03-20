«Уверяю вас: мы не сдадимся!» Путин объяснил, чем Россия ответит на атаки Украины Путин: Россия может ответить Киеву на удары по гражданским, но у нее свои планы

Российская армия не будет платить Украине той же монетой за обстрелы гражданской инфраструктуры, заявил Путин. У России есть возможности для этого, но «другие взгляды» на подобные действия. Вместо симметричного ответа президент пообещал усилить защиту приграничных регионов и помочь пострадавшим жителям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия могла бы ответить тем же на усилившиеся обстрелы со стороны Украины, но у Москвы «свои взгляды», заявил российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах.

«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — пояснил Путин.

Он пообещал обеспечить безопасность жителей приграничных регионов. Политик добавил, что восхищается их мужеством, и поблагодарил за стойкость. В качестве примера президент указал, что ни один врач из Белгорода и других обстреливаемых районов Белгородской области «не бросил свое рабочее место» и не уехал.

«Первичная задача — обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем... Я уверяю вас: мы не сдадимся! Мы верим в вас, мы вместе с вами и победа будет за нами», — сказал Путин.

Российский лидер гарантировал пострадавшим жителям помощь властей. Речь как о тех, кто потерял бизнес, так и о рядовых гражданах, например, оставшихся без жилья, а также «многих других» случаях.

«Мы сделаем все, чтобы людей поддержать... Есть, над чем работать», — призвал президент.

Он отметил, что рекордные результаты выборов возлагают на власть большую ответственность. Россияне показали свое доверие и теперь «ждут отдачи», нужно сделать страну «еще более крепкой, еще более привлекательной и более эффективной».

«Даже, знаете, чувство не тревоги, но чувство ответственности многократно возрастает. <...> Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут»,

— резюмировал Путин.

Как Украина атаковала во время выборов

Чтобы сорвать выборы президента (прошли с 15 по 17 марта), Украина использовала «террористические методы воздействия на российских граждан», заявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу в ходе вступительного слова на заседании коллегии своего ведомства.

«Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам», — подчеркнул Шойгу.

В ответ Россия усилила охрану правительственных и социальных объектов, «укрепила» систему ПВО. Всего во время выборов сбили 419 дронов и 67 реактивных снарядов противника.

Последнее время Украина усилила обстрелы приграничных территорий. В Белгородской области за неделю погибли 16 мирных жителей, около 100 пострадали, сообщил вчера губернатор региона Вячеслав Гладков. После этого власти региона решили «отселить большое количество сел» и эвакуировать в другие области примерно 9 тыс. детей.

Кроме того, российскую территорию с 12 марта несколько раз атаковали диверсанты при поддержке регулярных сил ВСУ. Они пытались захватить населенные пункты Белгородской и Курской областей. Наиболее активно враг наступал в районе белгородского села Козинка, указал Шойгу.

Около 30 бойцов ДРГ высадились 14 марта в районе Козинки с двух вертолетов Ми-8 и заняли несколько домов на окраине. Минобороны 15 марта сообщило, что полностью выбило их. В сводке от 20 марта ведомство вновь передало, что российские подразделения полностью зачистили поселок от противника и «продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию».

«Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории. При этом потери ВСУ... за восемь суток боевых действий составили... 3501 человек, из них 790 безвозвратные потери. Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники... вертолет Ми-8. Благодаря принятым мерам, удалось спасти жизни сотням людей и обеспечить проведение голосования», — рассказал сегодня Шойгу.

Министр добавил, что Киев тщательно скрывает от украинцев реальное положение на фронте и выдает за свои успехи «теракты против россиян».

Путин накануне сказал, что в числе диверсантов на Россию нападает «всякое отребье», и призвал наказывать их без срока давности, чтобы другим было неповадно. Президент отмечал, что «хозяева» диверсантов используют их как пушечное мясо, «и поделом».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта пообещал новые удары по России. «Чем больше российское государство будет терять и чем больше цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны», — аргументировал украинский лидер.