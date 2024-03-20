«Чтобы Россия ощущала, что такое война». Подоляк призвал усилить обстрелы

На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым представила план на 2024 год, озвучила «критические потребности» ВСУ и рассказала о строительстве укреплений. По словам министра обороны, коалиция стран-партнеров «продемонстрировала единство и активность в помощи Украине».
Снаряды будут
«Боеприпасы – вот что критически нужно нашим солдатам. Они будут!» — написал министр обороны в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Партнеры анонсировали пакеты помощи, которые включают снаряды калибра 155 мм, 152 мм, 105 мм и ракеты для систем ПВО.
«Самолеты F-16 помогут нам закрыть небо, — добавил Умеров. — Мы активно работаем со всеми причастными партнерами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы как можно скорее получить самолеты в Украине».
Он рассказал, что несколько новых стран присоединились к «коалиции дронов» и внесли свои взносы. Первые поставки новых беспилотников на Украину ожидаются уже в марте.
На другой встрече Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном укрепление украинской ПВО и обеспечение средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оружие дальнего действия стало «отдельной темой для обсуждения».
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. МИД РФ неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «накачивание Украины оружием» не способствует российско-украинским переговорам.
«Чтобы Россия ощущала»
Одновременно с новыми поставками снарядов, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал усилить атаки на приграничные регионы России.
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — заявил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым (цитата по РИА Новости).
По его мнению, «когда они будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут думать немного иначе, хотя я сомневаюсь».
«Чтобы неповадно было никому»
С середины марта украинские формирования и диверсанты активизировали атаки на границу России, в основном в Белгородской и Курской областях. Ответственность за атаки брали «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), легион «Свобода России» (организация запрещена в России), «Сибирский батальон». Минобороны России сообщало об успешном отражении атак и больших потерях у нападавших в людях и технике.
19 марта Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал проукраинских диверсантов «отребьем» и пообещал им наказание без срока давности. Говоря о последних нападениях на Белгородскую и Курскую области, президент сравнил их участников с пособниками нацистов в годы ВОВ. Президент призвал спецслужбы показать результат и вести «наступательные действия». Подробнее о выступлении Путин — в материале «Газеты.Ru».