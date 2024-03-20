«Чтобы Россия ощущала, что такое война». Подоляк призвал усилить обстрелы

По итогам встречи в Рамштайне министр обороны Украины Рустемом Умеровым рассказал, что Запад пообещал ВСУ новые снаряды, самолеты, беспилотники и ракеты для систем ПВО. Одновременно советник главы офиса президента Михаил Подоляк призвал усилить атаки на приграничные российские регионы: «когда они будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены, они будут думать немного иначе».

На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым представила план на 2024 год, озвучила «критические потребности» ВСУ и рассказала о строительстве укреплений. По словам министра обороны, коалиция стран-партнеров «продемонстрировала единство и активность в помощи Украине».

Снаряды будут

«Боеприпасы – вот что критически нужно нашим солдатам. Они будут!» — написал министр обороны в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Партнеры анонсировали пакеты помощи, которые включают снаряды калибра 155 мм, 152 мм, 105 мм и ракеты для систем ПВО.

«Самолеты F-16 помогут нам закрыть небо, — добавил Умеров. — Мы активно работаем со всеми причастными партнерами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы как можно скорее получить самолеты в Украине».

Он рассказал, что несколько новых стран присоединились к «коалиции дронов» и внесли свои взносы. Первые поставки новых беспилотников на Украину ожидаются уже в марте.

На другой встрече Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном укрепление украинской ПВО и обеспечение средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оружие дальнего действия стало «отдельной темой для обсуждения».

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. МИД РФ неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «накачивание Украины оружием» не способствует российско-украинским переговорам.

«Чтобы Россия ощущала»

Одновременно с новыми поставками снарядов, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал усилить атаки на приграничные регионы России.

« Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше , чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — заявил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым (цитата по РИА Новости).

По его мнению, «когда они будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут думать немного иначе, хотя я сомневаюсь».

«Чтобы неповадно было никому»

С середины марта украинские формирования и диверсанты активизировали атаки на границу России, в основном в Белгородской и Курской областях. Ответственность за атаки брали «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), легион «Свобода России» (организация запрещена в России), «Сибирский батальон». Минобороны России сообщало об успешном отражении атак и больших потерях у нападавших в людях и технике.

19 марта Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал проукраинских диверсантов «отребьем» и пообещал им наказание без срока давности. Говоря о последних нападениях на Белгородскую и Курскую области, президент сравнил их участников с пособниками нацистов в годы ВОВ. Президент призвал спецслужбы показать результат и вести «наступательные действия». Подробнее о выступлении Путин — в материале «Газеты.Ru».