Путин поддержал прогрессивное налогообложение для россиян. Кабмин уже готовит предложения Дума и правительство разработают предложения по прогрессивному налогообложению

Российское общество «в целом созрело» для перехода к системе прогрессивного налогообложения, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. По мнению Путина, общество воспримет реформу «абсолютно нормально». В послании Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости модернизации налоговой системы. В СМИ ранее появились возможные параметры такой реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву выступил за прогрессивное налогообложение в России, отметив, что общество воспримет это «абсолютно нормально».

«Распределение налогового бремени должно быть более справедливым... В общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают.. Да, по сути [это] прогрессивный налог», — сказал Путин.

Он уточнил, что государство планирует среди «целого ряда шагов» одновременно снизить налоги для многодетных семей. Политик добавил, что сейчас не хочет вдаваться в детали, потому что идея требует доработки.

«Мне кажется, что общество воспримет это [прогрессивное налогообложение] абсолютно нормально... Даже те, которые были ярыми сторонниками этой плоской шкалы, авторами этой плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — считает президент.

А бизнес, по его словам, просит только определиться с системой налогообложения и после этого больше ее не трогать, чтобы она была стабильной.

Правительство и Госдума в ближайшее время, по словам президента, должны заняться реформой налоговой системы. Ранее он поручил им подготовить «конкретный комплекс предложений» по этой теме.

«Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше — должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Основную часть налоговой реформы должны предложить «именно наши народные избранники из Госдумы» вместе с кабинетом министров, подтвердил он.

Законодательные инициативы насчет прогрессивного налогообложения уже есть, уточнял ранее министр финансов Антон Силуанов.

Президент впервые обозначил прогрессивное поднятие налога на доход в послании Федеральному собранию в конце февраля.

«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — сказал он. Путин предложил «зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года».

В Думе ждут предложений кабмина

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов сообщил «Газете.Ru», что в Думу неоднократно вносили предложения о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

«Там были и серьезные расчеты, и финансово-экономическое обоснование, и позиции экспертов. Так что, в принципе, можно выбирать любой и принимать. Но мы понимаем, что через Госдуму пойдет законопроект, разработанный в правительстве (хотя авторами могут в итоге быть и депутаты), поэтому сейчас просто ждем, что оно наработает и как обоснует свои предложения», — указал он.

Щапов подчеркнул, что КПРФ против поднятия налогов на прибыль для «простых граждан с небольшими доходами». В идеале, для них, наоборот, надо снизить налоговую нагрузку.

«Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые», — считает депутат.

По его словам, богатым человека можно назвать, если он получает доход от 15 млн рублей в год и выше. А сверхбогатым — от 50 млн. Согласно другому подходу, богатый человек — это тот, кто тратит большую часть своих доходов на вещи, «которые не нужны непосредственно для жизни».

«То есть у него есть городское и загородное жилье, несколько автомобилей на семью, и он начинает вкладывать личные деньги в предметы роскоши, инвестировать в недвижимость за рубежом и в стране, в бизнесы», — уточнил парламентарий.

Как может измениться НДФЛ

По информации Bloomberg и Forbes, в правительстве хотят поднять налоги для граждан с регулярным доходом от 1 млн рублей в год. Таким образом, повышение НДФЛ может коснуться людей с зарплатой примерно от 83 тыс. рублей в месяц.

«Обсуждается возможность взимать 15% НДФЛ с доходов граждан выше 1 млн рублей в год и 20% — с доходов от 5 млн рублей в год (417 тыс. рублей в месяц)», — пишет издание.

Налог на доход собираются увеличить именно для «регулярных поступлений»: зарплаты, проценты по вкладам, дивиденды от акций. Разовой прибыли, например, продажи квартиры, это не коснется, отмечает Forbes.

Власти также могут повысить налог на прибыль компаний с 20 до 25%.

Большинство граждан повышение налогов не затронет в силу их невысоких доходов и «поэтому будет очень положительно воспринято абсолютным большинством избирателей», утверждают собеседники Forbes.

Средняя зарплата в России по итогам 2023 года составляла 73 709 рублей. При этом в Москве, по данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата за 2023 год — 136 235 рублей, в Подмосковье — 82 457 рублей, в Санкт-Петербурге — 94 877 рублей.

Ужесточение налога на доход приведет к тому, что в России не появится средний класс, а на богатых это все равно не повлияет, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Увеличение НДФЛ на 2% коснется огромного количества россиян, которые зарабатывают 80–90 тыс. рублей в месяц. <...> мы вообще лишимся всякой перспективы на появление реального среднего класса в России. С другой стороны, у нас снова уходят из зоны повышенного налогообложения сверхбогатые люди. Ведь им хоть 15%, хоть 20%, им это без разницы», — заявила она.

Вместо этого надо отменить налог для россиян, чья зарплата менее 50 тыс. рублей, и поднять НДФЛ до 30–45% для «богатых граждан», считает Останина.