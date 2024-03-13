«Россия готова к ядерной войне». Путин дал интервью Киселеву

О ядерном оружии
- Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Мы готовы применять любое оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. Все прописано в нашей Стратегии.
- Наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада. А таких триад — только вот у нас да у американцев. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все.
О США
- Они сейчас ставят задачи повысить вот эту (ядерную) современность, новизну, соответствующий план у них есть. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы.
- Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое.
- С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, но не думаю, что все несется так в лоб.
- Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель.
- Предвыборная ситуация приобретает все более такой нецивилизованный характер. Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и уже точно совершенно, я думаю, что это очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова.
Об Украине
- Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска (на Украину). Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают.
- Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда.
- Военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось.
- Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений.
- Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле.
- Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому… В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить.
Полностью интервью выйдет в 10:00 (мск).