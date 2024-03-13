«Россия готова к ядерной войне». Путин дал интервью Киселеву

Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Президент рассказал о самой современной в мире ядерной триаде РФ, готовности провести испытания, если их проведут США, и подтвердил готовность к мирным переговорам с Украиной «на тех реалиях, которые сложились на земле».