«Громкие заявления отвлекают внимание»: что «безумец» Милей делает с Аргентиной

10 марта исполняется ровно три месяца с вступления в должность президента Аргентины Хавьера Милея. Крайне правый политик пришел к власти, обещая радикальные реформы в угоду процветания государства, но пока не смог реализовать большинство своих планов. Оставил ли «аргентинский Трамп» мечту об изменении государства и что случилось с его предвыборными идеями — в материале «Газеты.Ru».

Президент Аргентины Хавьер Милей приближается к отметке первых 100 дней руководства государством. Крайне правый популист-экономист пришел к власти, пообещав избирателям радикальные изменения в стране.

В мировой прессе Милея называли безумцем и сравнивали с экс-президентом США Дональдом Трампом, которым сам политик восхищается. Он построил свою карьеру на борьбе против «касты политиков», обирающих простых людей и ничего не делающих для страны. На предвыборных митингах Милей выходил на сцену с бензопилой, грозя покончить с бюрократией и обещая переход к эпохе процветания Аргентины — страны на грани дефолта из-за серьезного экономического кризиса.

Шоковая терапия по-аргентински

С начала своего президентства Милей действительно успел сделать много. Если говорить о внешнеполитическом треке, в частности, политик отказался от вступления Аргентины в БРИКС , съездил в Израиль, поддержав борьбу еврейского государства с ХАМАС, побывал в Ватикане, где побеседовал с папой Римским Франциском, которого до этого называл «глупцом», и встретился с Трампом в США.

Кроме того, Милей выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, указав на угрозу Западу со стороны социализма, подтвердил планы организации саммита по урегулированию конфликта на Украине, выразив свою поддержку Киеву, а также призвал Великобританию запустить диалог для возвращения Аргентине Фолклендских (Мальвинских) островов. Стороны спорят о принадлежности этой территории еще с 19 века. На данный момент контроль удерживает Великобритания. В 80-х годах прошлого века Аргентина попыталась силой взять контроль над островами, но проиграла в военном конфликте с Соединенным Королевством.

По внутренней политике «мини-Трамп» направил в парламент план реформ, который включает в себя изменение около 300 различных законов, сокращение министерств с 18 до 9, либерализацию рынка аренды жилья и собственности на землю, а также снятие запрета на приватизацию госкомпаний. Параллельно с этим политик провел масштабные сокращения в рядах госслужащих, ввел меры по экономии бюджетных расходов (в частности, отменил государственное финансирование политических партий), организовал девальвацию песо и отметил госконтроль цен на сотни потребительских товаров.

В числе радикальных перемен, непосредственно затрагивающих общество, предлагались изменения трудового кодекса. В частности, узаконивание 12-часового рабочего дня, повышение длительности испытательного срока до восьми месяцев и сокращение срока отпуска по уходу за ребенком вместе с соответствующими выплатами.

Внутреннее неприятие

Радикальные изменения Милея, мягко говоря, приняли не слишком тепло. В ответ на принятые экономические меры и предложенные нововведения вспыхнули протесты, к которым подключилась оппозиция и профсоюзы. На этом фоне обещанные реформы не смогли получить одобрение в конгрессе республики. Ситуация в экономике стала еще хуже — инфляция по итогам 2023 года достигла 211%, рост цен на продукты превысил отметку в 250%.

Проблемы Милея в парламенте были довольно ожидаемы. У его крайне правой либертарианской коалиции «Свобода наступает» всего 40 из 252 мест в нижней палате и 7 из 72 в верхней, когда у оппозиции 104 и 33 мандата соответственно. Более того, ни один из 24 аргентинских губернаторов не входит в президентских блок.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в таких условиях выполнения предвыборных обещаний от Милея ждать не стоит . Главный редактор журнала «Латинская Америка», директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что в случае президента Аргентины все зависит от имеющихся возможностей.

«Из предвыборных обещаний только по долларизации Милей дал понять, что это фактически нереально и в ближайшее время не планируется. Чтобы реализовать остальные, он перешел к диалогу с губернаторами, так как они могут повлиять на депутатов. Милей хочет таким образом изменить соотношение сил в конгрессе, обеспечив себе голоса за принятие документа. Без поддержки в парламенте он физически не в состоянии выполнить все свои обещания», — пояснил эксперт.

И. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь считает, что Милей не смог реализовать основную часть своих предвыборных обещаний, связанную с масштабными реформами в аргентинском государстве. По его словам, против президента сыграла, в частности, расстановка сил в конгрессе.

«В этих условиях Милей больше внимания обращает на внешнеполитические инициативы. К примеру, планы по возвращению Фолклендских (Мальвинских) островов, поддержку Израиля в конфликте с ХАМАС и инициативу с переносом аргентинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Все эти громкие заявления призваны отвлечь внимание населения от не получающейся социально-экономической политики реформ», — указал эксперт.

Отказ от революции?

Неприятие в конгрессе заставило команду Милея пойти на ряд уступок. Изначально «шоковые реформы» включали свыше 660 различных статей, но после блокировки в нижней палате парламента, их количество снизилось до 384. К примеру, популист отказался от повышения пошлин на экспорт сельскохозяйственных товаров, изменений в системе взносов в соцстраховании и резкого повышения налоговой базы по НДФЛ.

Вместе со смягчением внутренней повестки произошел частичный откат и во внешней. В частности, Милей больше не собирается полностью отказываться от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Более того, в команде политика открыто допускают возможность его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на заявленную поддержку Украины.

Впрочем, глобальных изменений в программе Милея пока не наблюдается. Политик утверждает, что может провести все реформы и без конгресса, а блокировку его предложений сравнивает с работой по выявлению «врагов перемен» . Милей уверен, что к выборам 2025 года он сможет добиться улучшения жизни для аргентинцев, тем самым обеспечив своей партии победу и изменив расклад в конгрессе.

По мнению Дмитрия Розенталя из Института Латинской Америки РАН, президенту Аргентины приходится искать компромисс с другими политическими силами. Он добавил, что политик по большей части действует как прагматик.

«Милей старается прагматично подходить к процессу изменения страны и делать те реформы, которые он предлагал на этапе предвыборной кампании, более умеренными. Очень многое тут зависит от того, насколько ему удастся договориться с конгрессом и другими политическими силами. В итоге он действует в тех обстоятельствах, в которых находится», — отметил эксперт.

С точки зрения Виктора Хейфеца из Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, пока Милей не уходит от своих радикальных планов, хотя и сталкивается с определенными препятствиями при их реализации.

«Милей подтвердил, что хочет приватизировать как можно больше государственных предприятий, намерен сократить количество министерств и закрыть госагентство Telam. Поэтому нельзя сказать, что он снизил степень своего радикализма. Просто у него технически не получается реализовать многие из своих обещаний», — подчеркнул эксперт.