«Явная поддержка»: Аргентина проведет саммит по Украине

Буэнос-Айрес организует саммит по решению украинского конфликта, сообщили в офисе Владимира Зеленского. Это будет первый подобный саммит в Латинской Америке. Новый президент Аргентины, с которым Зеленский обсуждал организацию саммита, с начала военных действий выступает резко против России. После встречи с главой Аргентины президент Украины сразу же вылетел в США, чтобы убедить Вашингтон выделить помощь Киеву.

Аргентина проведет саммит по Украине в начале 2024 года, сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква, передает Bloomberg. Предстоящий саммит обсудили во время своей встречи 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Милей.

«У нас был содержательный разговор. Мы обсуждали многие вещи, от украинской формулы мира до двустороннего сотрудничества», — указал Жовка.

Пресс-служба Милея отказалась от комментариев. Аргентинский президент ранее сам предложил Киеву организовать в своей стране саммит по украинской проблематике с участием лидеров Латинской Америки. Милей выступил с такой идеей 22 ноября вскоре после победы на президентских выборах.

Зеленский в ответ поблагодарил Милея за поддержку. «Никакого баланса между добром и злом. Просто явная поддержка Украины. Это хорошо отмечают и ценят украинцы», — заявил украинский лидер.

С начала конфликта у Украины сложные отношения с Латинской Америкой, отмечала Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). Киев несколько раз приглашал латиноамериканских лидеров на Украину, например, президента Бразилии Инасиу Лула да Силва, но все они отказывались от визита. Украина также безрезультатно пыталась побудить прошлого президента Аргентины Альберто Фернандеса более резко осудить действия Москвы.

Новый аргентинский президент с начала СВО выступал в поддержку Украины. Он называл Владимира Путина «автократом», появлялся с украинским флагом на публике и говорил, что «вторжение России» не может одобрить никто из тех, кто «защищает идеи свободы».

Как Зеленский старается вернуть внимание к Украине

Лидер Украины сейчас находится в «спешно организованной», как назвал ее Bloomberg, заграничной поездке. Из Аргентины он сразу полетел в США, где в Конгрессе до сих пор не могут принять законопроект о новом пакете помощи для Киева. Зеленский уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, впереди переговоры с американским президентом Джо Байденом и конгрессменами-республиканцами, которые отказываются одобрить законопроект о поддержке Украины.

В рамках поездки Зеленский выступил в военной академии в Вашингтоне, где раскритиковал конгресс за проволочки.

«Крайне важно, чтобы политики… не предавали солдат. <...> Если и есть кто-то, кого вдохновляют нерешенные проблемы на Капитолийском холме, так это Путин», — заявил Зеленский.

Он добавил, что системы ПВО Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители – «все это поможет нашим войсками продвинуться на земле».

Глава Пентагона Ллойд Остин со своей стороны пообещал Зеленскому, что США «полны решимости помочь Украине». В том числе, усилить ее боевые возможности.

Остин пообещал создать на Украине вооруженные силы, способные в будущем сдерживать Россию.

Всего в США Зеленский пробудет два дня. Встреча с Байденом запланирована на 12 декабря. Также в планах выступить на заседании сената. Поездка президента Украины происходит на фоне разногласий в конгрессе США по поводу дальнейшей финансовой помощи Киеву. Администрация Байдена настаивает на скорейшем выделении средств, подчеркивая, что ранее переданные деньги уже почти кончились. Республиканцы выделить средства отказываются, требуя от Белого дома уступок по другим вопросам.

По информации РИА Новости, палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы, несмотря на визит Зеленского.