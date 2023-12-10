«Непредсказуемый популист»: чего ждать от Милея во главе Аргентины

10 декабря ультраправый трампист-либертарианец Хавьер Милей официально станет президентом Аргентины. Он победил на выборах, пообещав радикальные перемены в стране, страдающей от почти 200%-ной инфляции. Однако с выигрышем планы Милея стали более прагматичными и менее резкими. Чего ждать от первых ста дней президентства аргентинского «мини-Трампа» и какое дело России до смены власти в Аргентине — в материале «Газеты.Ru».

Инаугурация избранного президента Аргентины Хавьера Милея пройдет в Буэнос-Айресе 10 декабря. Крайне правый кандидат, захвативший внимание крупнейших мировых СМИ своей неординарной предвыборной программой и уверенной победой, официально станет главой государства, выступив с речью перед зданием парламента и отправившись пешком в свою резиденцию — Каса Росада — для встречи с иностранными гостями.

На церемонии ожидаются президент Чили Габриэль Борич, глава Уругвая Луис Лакалье Поу, лидер Парагвая Сантьяго Пенья, король Испании Филипп VI и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Приглашение получил даже украинский лидер Владимир Зеленский. Россию и Бразилию тоже позвали, несмотря на предвыборные обещания Милея не развивать с ними отношения. Эти заверения, как и ряд других неоднозначных утверждений, были скорректированы сразу после его победы.

Уход от радикальности

Кампания Милея не просто так заслужила внимание в мировом медиапространстве. Врываясь на митинги с бензопилой в руках, он обещал закрыть Центробанк Аргентины, сменить местный песо на доллар, разорвать отношения с Бразилией и Китаем, отказаться от вступления в БРИКС, радикально изменить экономическую систему и расправиться с бюрократией, в том числе за счет сокращения количества министерств в стране. После победы на выборах риторика политика начала меняться.

Так, Милей называл президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву «коррумпированным» и «коммунистом», а затем передал ему приглашение на инаугурацию. Папу Римского Франциска избранный аргентинский президент характеризовал как «злого глупца», но после выборов переговорил с ним и пригласил в Аргентину.

Отказ от песо в пользу доллара, обещанный Милеем, оказался не столь близким решением. По заверениям команды политика, он станет возможным только после укрепления экономики. Валютный контроль и снижение налогов тоже отложили в долгий ящик из-за рисков гиперинфляции. Вслед за ними пропали и планы по немедленному закрытию Центробанка, и обещания сократить социальную поддержку. А бороться с инфляцией команда Милея пообещала постепенно и победить ее далеко не сразу.

Внешнеполитический вектор тоже претерпел изменения: помимо отказа от немедленных негативных шагов в отношениях с Россией и Бразилией, поставили на паузу схожие планы по Китаю.

Отложили и перспективу отказа от БРИКС — она, возможно, будет пересмотрена в будущем. По выводам местных СМИ, Милей внезапно продемонстрировал прагматизм и умеренность на фоне проблем с управлением.

Задача-минимум на первые 100 дней

Изменение политики косвенно вытекает из того, что Милей хоть и получил пост президента, но не обладает контролем над парламентом Аргентины. Это сильно ограничивает его возможности, так как масштабные внутренние перемены потребуют поиска компромисса с бывшей правящей коалицией перонистов. Впрочем, планы Милея все равно достаточно амбициозны.

Так, команда политика задумала радикальную реформу государственного управления примерно на 1500 различных законов, сокращение количества министерств с 22 до восьми, реструктуризацию долга ЦБ Аргентины перед частными банками посредством «рыночного решения, не ущемляющего права». Попытка сдержать уровень инфляции, которая к концу года может достичь 180%, и сократить дефицит бюджета будет задачей-минимум на условные первые 100 дней президентства Милея.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что коррекция предвыборных общений политика неизбежна. По мнению профессора кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазаря Хейфеца, важным моментом станет состав кабинета Милея, по которому можно будет судить о направлениях его политики в первые месяцы во власти.

«Это на самом деле закон жизни: когда политик борется за власть, он ее видит со стороны, особенно если он в ней никогда не участвовал. Многие вещи ему кажутся простыми, но когда он приходит в правительственное здание и обкладывается документами с договорами, то становиться очевидным, что просто все решить нельзя. Поэтому между Милеем как кандидатом в президенты и непосредственно избранным главой государства есть некоторая дистанция. Однако он человек непредсказуемый, так что неожиданности на его пути вполне возможны», — пояснил эксперт.

В свою очередь советник директора ИЛА РАН Николай Калашников отметил, что предвыборная кампания это одно, а реальность — совсем другое. По его словам, Милей уже поменял свое мнение по ряду вопросов.

«В частности, вопрос о долларизации экономики, если и будет решаться, то достаточно медленно. Это касается и заявления о том, что Аргентина не станет вступать в БРИКС. Не исключено, что этот вопрос будет пересмотрен, либо проведен длительный анализ. То есть вряд ли это произойдет в первый день его президентства.

Популизм тем и отличается, что очень многое говорится до выборов, но после них происходит коррекция обещаний.

К примеру, подобная ситуация была с [бывшим президентом Жаиром] Болсонару в Бразилии, которой обещал много чего, а на деле проводил несколько иную политику», — добавил эксперт.

Что будет с отношениями с Россией

В ходе предвыборной кампании Милей не раз критиковал Россию и ее партнеров в лице Бразилии и Китая, в том числе из-за конфликта на Украине, чем лишь подтверждал свою ориентацию на сотрудничество с США. К слову, в американских СМИ политик получил прозвище «мини-Трамп» за свои восхищения бывшим президентом США Дональдом Трампом и схожий стиль политической деятельности, в особенности — за активное использование социальных сетей.

С точки зрения Николая Калашникова из ИЛА РАН, Москве вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего от правления Милея, хоть он частично и сменил свою риторику. Однако, по его мнению, резкого ухудшения отношений также не будет.

«Многое зависит от исхода президентских выборов в США, потому что новый глава Аргентины ориентирован на Вашингтон. В зависимости от того, кто придет к власти в США и будет ли тут какой-то новой взгляд на отношения с Россией, будет меняться и подход Милея к Москве», — пояснил эксперт.

В то же время Лазарь Хейфец из СПбГУ считает, что отношения с Россией не самые главные для Аргентины, если сравнивать их, например, с Бразилией или Китаем. По его словам, взаимодействие Буэнос-Айреса с Москвой вряд ли просто так остановится.

«Сотрудничество имеется, в частности, в области атомной энергетики. Вряд ли оно может просто так остановиться. В свое время президент Аргентины Маурисио Макри обещал закрыть проект, но в итоге исполнение договоренностей при нем продолжилось. Поэтому говорить о том, что будет при Милее, похоже на гадание на кофейной гуще. Нужно подождать его первых заявлений и шагов в должности президента», — подчеркнул эксперт.