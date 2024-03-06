Военная операция на Украине, день 742-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 742-й день

Средства ПВО сбили над Воронежской областью беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости выразил надежду на полное освобождение региона в максимально короткий срок. Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос мира на Украине. В Москве экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам лишения свободы за сбор разведданных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.