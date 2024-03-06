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Политика

Военная операция на Украине, день 742-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 742-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО сбили над Воронежской областью беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости выразил надежду на полное освобождение региона в максимально короткий срок. Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос мира на Украине. В Москве экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам лишения свободы за сбор разведданных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:56

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе сбили еще один украинский беспилотник.

08:47

❗️Газета Financial Times выяснила, что Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы наладить отношения с Польшей.

08:42

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

08:36

МО РФ сообщило, что около 7:00 российские средства ПВО перехватили украинский БПЛА над Воронежской областью.

08:31

⚡️По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить вопрос установления мира на Украине с экс-президентом США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде.

08:26

08:22

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости выразил надежду, что российская армия в ближайшее время возьмет под свой контроль оставшуюся часть региона, занятую украинскими войсками.

08:13

В Москве осудили бывшего курсанта военного командного училища. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, сообщил ТАСС.

08:07

По данным The Washington Post, супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за потенциального присутствия там вдовы Алексея Навального Юлии. Источники газеты утверждают, что первая леди США Джилл Байден должна была сидеть рядом с Зеленской и Навальной, однако Юлия решила отказаться от участия.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 742-го дня специальной военной операции России на Украине.

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