Военная операция на Украине, день 742-й

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе сбили еще один украинский беспилотник.
❗️Газета Financial Times выяснила, что Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы наладить отношения с Польшей.
МО РФ сообщило, что около 7:00 российские средства ПВО перехватили украинский БПЛА над Воронежской областью.
⚡️По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить вопрос установления мира на Украине с экс-президентом США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости выразил надежду, что российская армия в ближайшее время возьмет под свой контроль оставшуюся часть региона, занятую украинскими войсками.
В Москве осудили бывшего курсанта военного командного училища. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, сообщил ТАСС.
По данным The Washington Post, супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за потенциального присутствия там вдовы Алексея Навального Юлии. Источники газеты утверждают, что первая леди США Джилл Байден должна была сидеть рядом с Зеленской и Навальной, однако Юлия решила отказаться от участия.