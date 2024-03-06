В Думе предложили механизм снятия судимости за участие в СВО. Как он будет работать В ГД внесен проект о схеме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

В Думу внесли законопроект о помиловании для тех осужденных, которые подписали контракт и отправились на Украину. В России уже работает закон, определяющий основания для освобождения от ответственности. Он был принят в 2023 году. Теперь предлагается закрепить в УК и УПК механизм работы нового закона. Авторы законопроектов подчеркнули, что преступники с помощью СВО могут «реабилитироваться в глазах общества».

В Госдуму внесли законопроект о закреплении помилования для участников военной операции на Украине, независимо от того, под следствием они или уже осуждены. Об этом говорится на сайте Думы.

«Законопроекты позволят лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества», — пояснил «Газете.Ru» один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.

Помимо него соавторами выступили председатели комитетов Думы по государственному строительству и законодательству и по обороне Павел Крашенинников и Андрей Картаполов (оба в «Единой России»).

В России уже действует федеральный закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Его приняли летом 2023 года. Суть та же — условия помилования военных. Но Крашенинников отмечал, что этот закон «носит временный характер».

«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — прокомментировал он.

Что предлагает новый законопроект

Речь об освобождении от уголовной ответственности как тех, кого мобилизовали, так и тех, кто добровольно подписал контракт в военное время, либо уже был на службе.

«Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — уточнил Крашенниников.

Помилование выдадут не заранее, а по факту службы. Есть только два варианта его получения: после увольнения из армии (по состоянию здоровья, возрасту, либо из-за окончания военных действий) или после присуждения государственной награды за военные заслуги. В обоих случаях уголовную ответственность снимут со дня этого события (увольнения/награждения).

На время самой службы дела подозреваемых приостановят, а вид наказания поменяют на условное. За поведением таких солдат должны следить командиры их частей. Если человек после начала военной службы успеет снова нарушить закон, суд примет решение «по совокупности приговоров», то есть, с учетом предыдущих правонарушений.

Помилование доступно за преступления небольшой и средней тяжести . За исключением действий против безопасности общества и государства. Например, не снимут ответственность за призывы к терроризму и его оправдание, призывы к экстремизму, разглашение гостайны, нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Также помилование таким способом нельзя получить за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Отдельно в документах подчеркивается, что следователь должен получить согласие человека на снятие с него уголовной ответственности.

«Прекращение уголовного преследования ... не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке», — указано в законопроекте.

Уточняется и порядок ходатайств командиров воинских частей, которые должны просить о прекращении предварительного расследования против вступивших в армию.

Позиция Кремля

Осужденные «искупают кровью свое преступление на поле боя», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что среди таких преступников есть и осужденные «по тяжким статьям».

Несмотря на общественный резонанс из-за освобождения некоторых известных преступников, Кремль не собирается пересматривать практику помилования, заявлял Песков в ноябре прошлого года.

«Исключений нет. Точнее, есть, но они не касаются резонансности того или иного дела», — уточнял он.

Песков отмечал, что списки помилованных «сейчас очень пристально изучаются».

По словам пресс-секретаря, бывшие заключенные «искупают вину» в штурмовых бригадах. Их набирают в подразделения «Шторм Z». Раньше заключенные заключали единичный контракт на службу, по истечению которого могли уйти на свободу. Теперь, если нет ранений или превышения возраста, они должны воевать до конца. В их контрактах указан срок службы в полгода, но кроме него есть пункт о том, что бывший заключенный обязан подписать новый контракт с Минобороны по истечении текущего, и так до окончания СВО.

13 января Фонд поддержки пострадавших от преступлений попросил Владимира Путина установить надзор за бывшими заключенными, помилованными за участие в военных действиях на Украине. По мнению правозащитников, освобождение осужденных может нарушать права россиян, которые ранее пострадали от их действий.

«Люди боятся мести и расправы. К сожалению, не все освободившиеся встали на путь исправления», — говорила председатель совета фонда Ольга Костина.