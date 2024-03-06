Россия атаковала одесский порт, когда там был Зеленский. Что известно Минобороны сообщило о поражении ангара с катерами ВСУ в портовом районе Одессы

В Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны РФ заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные катера для украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе мог попасть под ракетный удар, сообщила греческая газета ProtoThema. По словам источников издания, взрыв произошел незадолго до встречи украинского лидера с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Греческая делегация в этом момент находилась в 150 метрах от места происшествия.

«Никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации не возникло», — сообщили источники в правительстве.

Запланированная встреча с украинским лидером «прошла в обычном режиме».

В настоящий момент греческий премьер уже находится за пределами Украины и приближается к Кишиневу: в столице Молдавии он должен сесть на самолет в Бухарест, уточняет ProtoThema.

«Впечатляющий опыт»

Сам Зеленский подтвердил, что во время атаки он и премьер Греции действительно были на территории порта.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить», — сказал политик во время совместной пресс-конференции с премьером Греции.

Президент Украины добавил, что в результате удара по Одессе «были жертвы». «Всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, есть раненые», — сказал он.

Мицотакис в свою очередь рассказал, что он не успел уйти в защищенное место в момент атаки. «Это очень впечатляющий опыт», — отметил он.

Цель — безэкипажные катера

Минобороны России заявило, что 6 марта ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Это произошло в 11:40 мск (в Одессе было 10:40).

«Нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Цель удара достигнута, объект поражен», — добавили в Минобороны.

Встреча Зеленского и Мицотакиса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл на Украину рано утром, его визит держался в секрете. Конечной целью политика станет Бухарест, где он примет участие в саммите Европейской народной партии.

Мицотакис встретился с Зеленским как раз в порту Одессы. Позже лидеры сделали совместные заявления, которые не транслировались в прямом эфире по соображениям безопасности.

Греческая делегация также посетила музей «Филики Этерия» и Спасо-Преображенский собор, узнав о ходе текущих реставрационных работ. Кроме того, Зеленский показал Мицотакису жилой комплекс, атакованный беспилотником в ночь на 2 марта. В память о жертвах атаки делегаты возложили цветы.

После отъезда греков Зеленский сообщил, что главной темой на сегодняшних переговорах была оборона Украины и «возможности активных действий».

«ПВО — безусловный приоритет. Как и в переговорах с другими партнерами. Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты мира достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасало жизнь людей. Решения нужны сейчас — не когда-то, а для людей, ежедневно и каждую ночь выдерживающих атаки», — написал украинский лидер в Telegram.

По информации одесских властей, в ночь с 1 на 2 марта над городом уничтожили семь беспилотников. Один дрон попал в девятиэтажный дом, разрушив 18 квартир. По сообщениям украинских властей, есть раненые, 12 человек спасти не удалось. Минобороны России не подтверждало информацию об атаке и неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам.