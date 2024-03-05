«Поворотный момент». Что такое «супервторник» и почему он важен для Трампа и Байдена В США стартует «супервторник», который может определить кандидатов на выборах

США готовятся к одному из самых важных этапов избирательной кампании — «супервторнику». 5 марта праймериз демократов и республиканцев одновременно пройдут в 15 регионах страны и в Американском Самоа. По традиции исход голосования может выявить в обеих партиях лидеров, которые в ноябре поборются друг с другом за пост президента США. Что такое «супервторник» и какова главная интрига в текущем году, — в материале «Газеты.Ru».

Феномен «супервторника»

В этом году самый масштабный день голосования на этапе отбора номинантов в президенты США от республиканцев и демократов выпал на 5 марта. Предварительные выборы одновременно состоятся в 15 регионах : Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Юте и на Аляске. Голосование также состоится в Американском Самоа — эта территория не интегрирована в состав страны и располагается в Тихом океане, но ее жители имеют право участвовать в выборе кандидатов от партий.

Этот этап предвыборной кампании называется «супервторник». Традиционно он выпадает на второй день недели в начале февраля или марта. Сам термин появился еще в 1970-х годах. Последние девять избирательных кампаний в США в рамках «супервторника» удавалось определить фаворитов, которые в итоге становились кандидатами в президенты от своих партий.

Связано это с тем, что разыгрывается примерно треть голосов всех партийных делегатов от штатов. В рамках текущей кампании это около 36% для Республиканской партии и 30% для демократов. Когда кандидат побеждает на праймериз в том или ином регионе, он получает поддержку всех партийных делегатов из этого штата. Их количество имеет решающее значение для выдвижения в президенты от обеих партий. В этом году, чтобы получить номинацию, республиканцам надо набрать как минимум 1215 мандатов, а демократам — 1968.

Каков расклад сил

На сегодняшний день у Республиканской партии в гонке остались всего два политика: бывший президент США Дональд Трамп и экс-постпред Вашингтона в ООН Никки Хейли. У демократов же кампанию ведут действующий глава Белого дома Джо Байден, конгрессмен от Калифорнии Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямс.

Трамп — абсолютный лидер среди республиканцев, он выиграл все предыдущие этапы кампании, кроме праймериз в округе Колумбия, и имеет на своем счету более 240 делегатов. В округе Колумбия политика обыграла Хейли, но это мало повлияло на общую картину (оппонент Трампа выиграла только в этом регионе, а экс-президент одержал победу в восьми штатах подряд). У Демократической партии же фаворит Байден, в его копилке более 200 мандантов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что позиции Трампа и Байдена как лидеров в своих партий вряд ли поменяются по итогам «супервторника». Политолог-американист Малек Дудаков считает, что в результате оба политика приблизятся к тому, чтобы официально стать победителями праймериз.

«Что касается какой-то интриги, то она больше связана с результатом альтернативных кандидатов. Они, конечно, не могут победить, но заберут определенный процент у фаворитов гонки. У республиканцев конкурентом Трампа остается Никки Хейли, которая может прекратить борьбу как раз по итогам супервторника, а у демократов есть Марианна Уильямс и Дин Филлипс, но они вряд ли могут рассчитывать на приличный процент голосов», — отметил эксперт.

В свою очередь заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заметил, что обычно супервторник — поворотный момент праймериз, так как до него ситуация довольно неоднозначна и лидерство может меняться.

«В этом этапе формируется критическая масса делегатов как у демократов, так и у республиканцев. В итоге после него ставится жирная точка в определении того, кто становится кандидатом от партий на президентских выборах. На сегодняшней день уже очевидно, кто должен стать кандидатом от Республиканской партии. Это Дональд Трамп. Супервторник вряд ли что-то поменяет в этом плане», — добавил эксперт.

Главная интрига

Возможный выигрыш Байдена и Трампа по итогам «супервторника» формально приблизит США к повторению сценария выборов 2020 года, на которых два политика противостояли друг другу. Закрепить такой расклад может следующий крупный предвыборный этап 12 марта, когда будут разыграны голоса партийных делегатов сразу пяти штатов.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, несмотря на очевидность исхода «супервторника», наблюдать за ним все же стоит. По его словам, связано это с недовольством кандидатурой Байдена среди демократов.

«Мы это видели на праймериз в Мичигане, где 13% избирателей просто проголосовали против всех. Не исключено, что такую ситуацию можно будет увидеть и в супервторник. На праймериз это не создаст проблем для Байдена, но это весомый кусок электората, за который ему придется бороться. Если 10-13% демократов не поддержат президента на выборах в ноябре, то он просто их проиграет», — пояснил эксперт.

В то же время Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ отметил, что важную роль играет ситуация вокруг Трампа, а именно судебный процесс по четырем уголовным обвинениям, результат которого может оказать серьезное влияние на избирателей (летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов).

«Все опросы общественного мнения показывают, что независимые, неопределившиеся избиратели изменят свое отношение к паре Трамп-Байден в случае вынесения обвинительного приговора судом в адрес республиканского политика.

Сейчас большинство на стороне экс-президента. Но если он получит хоть один приговор по уголовному делу, то Байден выйдет вперед среди неопределившихся избирателей», — указал эксперт.

По мнению Суслова, этот фактор заставляет Никки Хейли по-прежнему участвовать в предвыборной гонке республиканцев против Трампа и, скорее всего, она не покинет ее даже после вероятного проигрыша во всех штатах «супервторника».

«Хейли останется, чтобы быть опцией для республиканцев на случай судебного решения в отношении Трампа. Условно, если ему запретят участие в выборах, Республиканской партии придется выбирать среди других претендентов. Либо Хейли будет говорить о том, что Трамп победил, но он гарантированно проигрывает Байдену в случае вынесения ему обвинительного приговора, потому что социология так показывает. На этом фоне она будет призывать не выдвигать экс-президента США кандидатом от Республиканской партии», — подчеркнул эксперт.