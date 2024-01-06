«Физически не пустят в Белый дом»: вернется ли Трамп к власти в США Политолог Васильев допустил хаос и протесты в США в преддверии выборов

США вступают в активную фазу президентской гонки. Главная интрига — сможет ли фаворит республиканцев Дональд Трамп вернуться в Белый дом на фоне серьезного давления. Его соперником, как ожидается, вновь станет Джо Байден, что превратит выборы 2024 года в матч-реванш двух политиков. Сможет ли Трамп выиграть битву за кресло президента и как ему могут помешать — в материале «Газеты.Ru».

С наступлением 2024 года избирательная кампания в США планомерно набирает обороты. С января стартует серия первичных выборов на уровне штатов, которая завершится утверждением кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий на летних съездах. Претендентов с обеих сторон заявлено немало, но ключевыми игроками, как и четыре года назад, считаются два политика — бывший президент США Дональд Трамп и его преемник Джо Байден.

Первый пытается вернуть себе кресло главы Белого дома, а второй его сохранить. Исход матча-реванша вызывает волнения в западном медиапространстве, поскольку от возвращения Трампа ожидают разворота американской политики по многим вопросам — от ужесточения иммиграционного законодательства до курса на переговорный трек по конфликту на Украине.

Фаворит политической сцены

Президентские выборы в США состоятся в начале ноября и довольно сложно сказать, кто может выйти победителем через 11 месяцев. На сегодняшний день Трампа можно уверенно назвать фаворитом президентской гонки. Согласно опросу McLaughlin & Associates, за бывшего главу Белого дома готовы проголосовать 47% респондентов, а за Байдена — 44%.

В исследовании Hart Research Associates/Public Opinion Strategies разрыв еще больше, Трамп обходит своего преемника на 6%. Кроме того, республиканца позитивно оценивают 47% американцев против 49% негативных отзывов, согласно опросу Morning Consult. У Байдена результат хуже — 45% положительных оценок против 51% плохих. Нельзя сказать, что американцам сильно импонируют оба кандидата, но к Трампу они все же относятся чуть лучше.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что теоретически республиканец имеет все шансы одержать победу на выборах. Так, политолог-американист Малек Дудаков считает, что на данный момент Трамп — явный лидер предвыборной гонки.

«Трамп обходит Байдена в 16 из 20 последних опросов, и его отрыв от президента США постепенно увеличивается. Сначала речь шла об 1-2%, а теперь о 4-5%. То есть если бы выборы прошли в ближайшее время, Трамп с высокой долей вероятности на них бы победил. Однако до голосования еще 11 месяцев, поэтому все может измениться», — пояснил эксперт.

С этим согласен и главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Трамп выиграл бы выборы, если бы речь шла о нормальном избирательном процессе как во время прошлых кампаний.

«У Трампа есть шансы вернуться в Белый дом. Другое дело, что в текущей ситуации нормального процесса может не быть. Не исключено, что в стране будут массовые беспорядки и полный хаос в предвыборной кампании.

Демократы могут не признать итоги выборов, и Трампа не пустят в Белый дом, просто физически», — добавил эксперт.

Препоны на пути к Белому дому

В случае Трампа весомую роль играет не только поддержка внутри Республиканской партии или мнения среди избирателей в целом. С лета 2023 года политик сталкивается с серией уголовных обвинений, в том числе связанных с попыткой отменить итоги прошлых выборов и штурмом Капитолия его сторонниками трехлетней давности. К декабрю к этому списку добавилось еще и его исключение из праймериз в Колорадо, что может поставить под угрозу его участие в выборах в целом.

В американских медиа существует мнение, что все это лишь помогает Трампу — за счет исключительного внимания в СМИ и фактического объединения республиканцев вокруг него, несмотря на внутренние противоречия. Эту версию отчасти подтверждает рост рейтинга политика и его доминирование в Республиканской партии, где он набирает свыше 60% поддержки.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, обвинения могут стать серьезной угрозой для политика, даже если ему в итоге удастся избежать тюрьмы и оспорить решение Верховного суда Колорадо по первичным выборам.

«Судебные процессы в отношении Трампа могут обостриться. Политику ставят палки в колеса за счет четырех уголовных дел, слушания по которым начнутся в марте-апреле 2024 года. Кроме того, его пытаются снять с голосования в ряде штатов. Вторая история, вероятно, разрешится в пользу Трампа, но все эти судебные баталии в любом случае отнимают силы, деньги и время», — добавил эксперт.

В то же время Владимир Васильев из Института США и Канады РАН выделил три главных препятствия на пути Трампа в Белый дом. По его словам, в первую очередь это касается как раз решения ВС Колорадо.

«Трамп подал апелляцию в Верховный суд США и пока ясности тут нет, принято ли это дело на рассмотрение в целом и какое будет решение — неизвестно. От исхода зависит многое. Если ВС США, к примеру, не станет рассматривать дело, то вслед за Колорадо есть еще 20 демократических штатов, которые готовы исключить Трампа из праймериз . В ответ с десяток республиканских регионов сделают тоже самое в отношении президента США Джо Байдена. И пошло-поехало, как говорится», — пояснил эксперт.

Во-вторых, по мнению Васильева, весной Трампа ожидает рассмотрение запроса спецпрокурора Джека Смита о том, действует ли в случае экс-президента иммунитет от судебных преследований, а в-третьих, даже если он победит на выборах, в ВС США может быть подано заявление, согласно которому он не должен занимать должность по 14 поправке — она запрещает должностным лицам, участвовавшим в «мятеже или восстании», занимать официальные посты.

План «Б» для США

В итоге к началу активной фазы предвыборной кампании США складывается неоднозначная ситуация в отношении Трампа. Масла в огонь подливает и то, что американцы не особо в восторге от повторения сценария выборов 2020 года с экс-президентом США и Байденом в главных ролях. К примеру, еще летом 2023 года в опросе NBC большинство избирателей выступили против участия в голосовании обоих политиков.

По мнению политолога Малека Дудакова, вряд ли стоит ожидать другую картину на выборах 2024 года. По его словам, голосование, скорее всего, станет повторением дуэли Трампа и Байдена четырехлетней давности.

«План «Б» у республиканцев и демократов, конечно, имеется. В первом случае есть губернатор Флориды Рон Десантис или бывший постпред при ООН Никки Хейли. У демократов же на низком старте вице-президент США Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и глава Мичигана Грентхен Уитмер.

Однако крайний срок на то, чтобы кого-то поменять, уже прошел. Это может случиться лишь в случае полной недееспособности одного из кандидатов <...> Кроме того, тут возможен и сценарий с покушением на одного из политиков», — отметил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев из Института США и Канады РАН. Он добавил, что республиканцы и демократы в сложной ситуации, если рассматривать возможность смены ключевых игроков.

«На сегодняшний день у Трампа фактически нет оппозиции в Республиканской партии. Его оппонентом можно называть экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, но по многим причинам республиканцы никогда не выдвинут женщину кандидатом в президенты. У демократов же все затаились и никто не знает, если Байден вдруг сойдет с дистанции, кто будет вместо него. В качестве альтернативы называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома или бывшую первую леди США Мишель Обаму», — подчеркнул эксперт.