«Все видят дряхлость Байдена»: кто в мире ждет переизбрания президента США Политолог Васильев: демократы могут отстранить Байдена от выборов в марте

Джо Байден продолжает говорить о необходимости своего переизбрания. Пока на родине 81-летнего президента США называют слишком старым для второго срока, девять мировых лидеров, как утверждает сам Байден, ждут его победы на выборах. Глава Белого дома уверяет: на кону стоит демократия в других странах. Наиболее вероятный соперник политика — Дональд Трамп, стабильно лидирующий в опросах. Кому выгоден Байден на посту президента и кто боится его предшественника — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден заявил, что международные партнеры Вашингтона ждут его победы на выборах главы государства. По его словам, девять руководителей зарубежных стран сказали ему, что не желают выигрыша «другому парню».

«Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти поближе и сказать: «Вы должны победить». Не потому что я такой особенный. «Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень. Девять глав государств проделали это со мной», — пояснил Байден, не уточнив, о каких странах идет речь.

Возрастная гонка

Президентская кампания в США на данный момент выглядит следующим образом. 81-летний Байден — ведущий кандидат от Демократической партии, у которого по факту нет конкурентов. Его вероятный соперник — 77-летний фаворит республиканцев и бывший президент США Дональд Трамп. Если их позиции не претерпят серьезных изменений, в ноябре Америку ждет повторение выборов 2020 года.

По последним опросам, в вероятном реванше пока выигрывает Трамп. Февральские исследования Morning Consult показывают, что в начале месяца Байдена поддерживали 42% респондентов против 44% за Трампа, а в конце — 41% высказались в пользу действующего президента и 45% готовы голосовать за прошлого.

Больше всего споров ведут о возрасте политиков. Вне зависимости от того, кто победит, он получит статус самого старого избранного президента в истории США. По опросу Quinnipiac University, почти 70% респондентов назвали Байдена непригодным для второго президентского срока из-за его возраста. Состояние его физического здоровья негативно оценивают 62% американцев. Что касается Трампа, то 41% опрошенных называют его слишком старым.

Опасения по поводу возраста Байдена и его умственных способностей в США муссируются его оппонентами с начала избирательной кампании 2020-го. В пользу критиков работают частые оговорки со стороны политика, забывчивость и неуклюжесть. За время своего президентства Байден не раз спотыкался, поднимаясь по трапу самолета, «терялся» во время публичных мероприятий и путал факты о своей собственной семье.

Мировая дилемма

Международных коллег президента США его оговорки и возраст обычно не смущали и не задевали. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц открыто поддержал курс Байдена на переизбрание, выразив уверенность в его способности выполнять свою работу во время второго срока. А президент России Владимир Путин признавал, что для Москвы нынешний глава Белого дома будет лучшим выбором.

Он [Байден] человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ Владимир Путин Президент России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают выгодность Байдена для тех или иных государств. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что президент США говорил о поддержке девяти лидеров из Евросоюза, где среди либеральных элит царит паника по поводу перспективы возвращения Трампа в Белый дом.

«Есть немало государств, где ждут победу республиканца, потому что с ним им было проще решать определенные вопросы. В Европе это касается премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, у которого были хорошие личные отношения с политиком. Кроме того, победы Трампа хотел бы глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и монархи Персидского залива», — полагает эксперт.

Он добавил, что выгода от Трампа или Байдена — вопрос неочевидный для стран Глобального Юга, России и Китая. Дудаков уверен, что Пекину будет непросто с обоими политиками, но сложнее все же с Трампом, а Москве нет никакой разницы, кто будет в Белом доме.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев допустил, что на самом деле заявления Байдена о поддержке в других странах сделаны на фоне проблем политика со здоровьем.

«Все видят дряхлость Байдена, его постоянные оговорки и просто неадекватность. Его заявления о поддержке зарубежных лидеров последовали на фоне постоянного отставания от Трампа в опросах общественного мнения.

Они отражают борьбу внутри Демократической партии и попытку команды Байдена доказать его безальтернативность. Он хочет показать, что его сход с дистанции может создать хаос и большие проблемы. Руководство демократов, вероятно, отстранение Байдена рассматривает и может принять решение в марте», — заключил эксперт.

Критическая разница

Противостояние Байдена и Трампа, если говорить о внешней политике, — это борьба глобалиста против изоляциониста. К примеру, если первый всячески расширяет сотрудничество и зависимость Европы от США, поддерживая укрепление Североатлантического альянса, то второй заваливал ЕС торговыми пошлинами для увеличения выгоды Вашингтона и рассуждал о выходе из НАТО.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, европейские элиты серьезно переживают, что при Трампе США могут отстраниться от противостояния на Украине, оставив регион самостоятельно решать свои проблемы.

«В Европе опасаются того, что, придя к власти, он оставит их один на один с последствиями украинского конфликта, прекратит поддержку Киева и, возможно, даже деконструирует систему НАТО. То есть Трамп порушит действующую систему безопасности, с точки зрения европейцев, что вряд ли случится. Плюс, с ним ассоциируется возобновление торговой войны. В итоге для либеральных элит по обе стороны переизбрание Байдена будет выгодно», — уверен эксперт.

В то же время Владимир Васильев из института США и Канады РАН заметил, что Трамп и Байден — два антипода. По его словам, первый хочет сделать «трампизм» необратимым явлением в развитии Республиканской партии и США в целом на ближайшие десятилетия.

«Трамп — антиглобалист. Его подход серьезно отличается от традиционной ориентации США на глобальную повестку. Он представляет неоизоляционизм, и это уже долгосрочный сдвиг в американской роли в мировой политике, на международной арене и внутри страны. Байден же представляет классическую либеральную неоглобализацию. Если он выиграет гонку, то эта линия будет продолжена. По существу, это противостояние глобалистов и антиглобалистов. Линия, приверженцем которой выступает Байден, продолжается в США около 25 лет. И антиглобалистский вектор, продвигаемый Трампом, может установиться на десятилетия», — отметил эксперт.