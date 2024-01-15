Америка идет на выборы: что нужно знать о кокусах и праймериз в США В Айове началась кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты США

В Айове 15 января стартует важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий. После них состоятся первые праймериз в Нью-Гэмпшире. Зачем нужны кокусы, чем они отличаются от праймериз и от чего зависит итог выборов — в материале «Газеты.Ru».

Два формата

Первичные выборы в США, иными словами внутрипартийное голосование, делятся на несколько форматов.

Одним из них являются кокусы — собрание сторонников политических партий или общественных групп. Их главная цель заключается в распределении делегатов от республиканцев и демократов между кандидатами в президенты. Такой формат голосования используют в 15 из 50 штатов США, а также округе Колумбия.

В остальных регионах предпочитают процедуру праймериз — предварительных выборов.

Первые праймериз исторически проходят в штате Нью-Гэмпшир, а кокусы — в Айове. Организация последних сильно отличается от праймериз, которые зачастую проходят как обычное голосование. Предварительные выборы организуются штатами и представляют собой голосования с использованием урн с последующим подсчетом бюллетеней . Кокусы же оплачиваются из партийных бюджетов и представляют собой собрания в общественных местах — библиотеках, школах, церквях. Обе процедуры могут идти как в закрытом, так и открытом форматах.

Кокусы задумывались как символ народного голосования . Однопартийцы собираются в публичном месте и разбиваются на группы, в зависимости от того, кого из участников президентской гонки они поддерживают. Следом начинается наиболее интересная часть — убеждение. Сторонники определенных претендентов уговаривают оппонентов отказаться от своего фаворита. Несколько часов спустя подводят итоги: побеждает кандидат, в чей группе больше всего делегатов.

Выбор кандидатов

Кокусы в Айове имеют особое значение для Демократической партии, так как в рамках голосования нередко определяется главный кандидат предвыборной гонки. К примеру, так было с Джимми Картером, Альбертом Гором и Бараком Обамой. Однако, учитывая планы действующего президента-демократа Джо Байдена на переизбрание, кокусы партии будут формальными, поскольку кандидат на пост главы государства уже фактически определен .

Что касается Республиканской партии, то она традиционно больше ориентируется на исход первых праймериз в Нью-Гэмпшире для определения фаворита предвыборной гонки. На данный момент это звание можно отдать предшественнику Байдена. По последним опросам, Дональд Трамп занимает лидирующее положение внутри партии, обходя всех своих оппонентов.

Кокусы и праймериз должны завершиться на уровне штатов к концу лета. Победа на первичных выборах в регионах даст кандидатам определенное число делегатов. От их количества зависит номинация в качестве претендента на пост президента от партии. Решен этот вопрос будет на съездах партий. Кандидат, набравший голоса больше 50% делегатов, получит и номинацию. Так, четыре года назад порог у демократов был установлен на уровне 1991 из 3979 делегатов партийного съезда.

Исход выборов

Кандидаты, получившие номинацию от демократов и республиканцев, вступают в заключительный этап президентской гонки, который закончится в ноябре. Избирательная система в США довольно запутанная, и в рамках осеннего голосования американцы выберут не претендентов, а представителей коллегии выборщиков — а они уже выберут победителя.

Основная идея тут в том, что каждый штат имеет фиксированное число выборщиков, оно связано с числом представителей региона в конгрессе и равно количеству избирательных округов штата. Например, в Техасе 40 выборщиков, а в Иллинойсе — 19. На выборах действует принцип «победитель получает все»: если большинство жителей Техаса проголосуют за Байдена, все выборщики штата будут обязаны отдать свой голос за него. Собственно, поэтому рейтинг того или иного кандидата на уровне штатов имеет ключевое значение для гонки.

Всего в коллегии 538 выборщиков, процедуры их номинации и избрания определяют сами регионы. Определят исход выборов голоса представителей колеблющихся штатов, в которых между кандидатами наблюдается минимальный разрыв . К выборам 2024 года выделили шесть таких регионов: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Суммарно все эти штаты могут дать кандидату 79 выборщиков, всего же для победы на выборах нужно получить как минимум 270 голосов.

Основное внимание традиционно приковано к двум ведущим партиям США — Демократической и Республиканской, но в голосовании обычно участвуют и представители третьих сил. На этот раз о таких планах сообщил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт. Изначально политик собирался бросить вызов Байдену внутри Демпартии, но в итоге решил участвовать в голосовании как независимый кандидат. Впрочем, обычно претенденты от третьих сил не побеждают, один из наиболее успешных примеров американский бизнесмен Росс Перо — в 1992 году смог получить почти 19% голосов на президентских выборах, чего не удавалось независимым кандидатам в течение 80 лет.