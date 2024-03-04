Военная операция на Украине, день 740-й

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Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предположил, что реакция ФРГ на утечку разговора немецких офицеров означает готовность этой страны к войне с Россией:

«Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности».