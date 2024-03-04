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Политика

Военная операция на Украине, день 740-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 740-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Минобороны РФ сообщило, что экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по позициям противника на Краснолиманском направлении. Движение по трассе «Таврида» временно ограничивали ночью в районе Феодосии. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:29

ВСУ наносят удары по мирной инфраструктуре Запорожской области, потому что у них нет побед на фронте, считает губернатор региона Евгений Балицкий, о чем он сообщил в беседе с «Известиями».

09:26

«Ъ» выяснил, что Минобрнауки отказалось от программы подготовки психологов, работающих с ветеранами СВО.

09:21

09:20

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также написал в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

09:18

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

09:16

09:08

Китайская газета Global Times пишет, что условия для оказания Китаем помощи в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Украине становятся все более благоприятными, поскольку в сложной для Киева ситуации Россия заявляет о готовности к переговорам.

09:04

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку протестующих на границе с Украиной фермеров:

«О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы».

08:59

❗️С 4 по 15 марта Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО Nordic Response 2024 вблизи границ России — РИА Новости

08:55

Журналисты Politico считают, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине отражают стремление французского лидера набрать политические очки.

08:47

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал ТАСС, что российские подразделения поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении.

08:43

⚡️ТАСС выяснил, что ВСУ перебросили резервные подразделения в район села Бердычи под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны.

08:39

Машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

08:37

⚡️ТАСС со ссылкой на МО РФ передал, что экипажи сверхзвуковых истребителей Су-34 ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

08:34

08:31

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале сообщил, что проезд транспорта по трассе «Таврида» в Керченском направлении в районе Феодосии возобновили. Ранее на этом участке вводили реверсивное движение.

08:28

ТАСС выяснил, что бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского объявили в международный и федеральный розыск. Его заочно арестовали из-за призыва убивать по всему миру как можно больше русских.

08:25

The Times считает, что информация о поставках на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, должна встревожить Запад:

«Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным».

08:21

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ситуация на блокируемой протестующими польской границе вышла за пределы и экономики, и морали. Он призвал найти компромисс в этом вопросе.

08:17

08:13

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предположил, что реакция ФРГ на утечку разговора немецких офицеров означает готовность этой страны к войне с Россией:

«Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности».

08:07

❗️Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости подтвердил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 740-го дня специальной военной операции России на Украине.

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