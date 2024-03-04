Военная операция на Украине, день 740-й

ВСУ наносят удары по мирной инфраструктуре Запорожской области, потому что у них нет побед на фронте, считает губернатор региона Евгений Балицкий, о чем он сообщил в беседе с «Известиями».
«Ъ» выяснил, что Минобрнауки отказалось от программы подготовки психологов, работающих с ветеранами СВО.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также написал в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
Китайская газета Global Times пишет, что условия для оказания Китаем помощи в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Украине становятся все более благоприятными, поскольку в сложной для Киева ситуации Россия заявляет о готовности к переговорам.
Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку протестующих на границе с Украиной фермеров:
«О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы».
❗️С 4 по 15 марта Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО Nordic Response 2024 вблизи границ России — РИА Новости
Журналисты Politico считают, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине отражают стремление французского лидера набрать политические очки.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал ТАСС, что российские подразделения поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении.
⚡️ТАСС выяснил, что ВСУ перебросили резервные подразделения в район села Бердычи под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны.
Машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
⚡️ТАСС со ссылкой на МО РФ передал, что экипажи сверхзвуковых истребителей Су-34 ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале сообщил, что проезд транспорта по трассе «Таврида» в Керченском направлении в районе Феодосии возобновили. Ранее на этом участке вводили реверсивное движение.
ТАСС выяснил, что бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского объявили в международный и федеральный розыск. Его заочно арестовали из-за призыва убивать по всему миру как можно больше русских.
The Times считает, что информация о поставках на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, должна встревожить Запад:
«Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным».
Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ситуация на блокируемой протестующими польской границе вышла за пределы и экономики, и морали. Он призвал найти компромисс в этом вопросе.
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предположил, что реакция ФРГ на утечку разговора немецких офицеров означает готовность этой страны к войне с Россией:
«Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности».
❗️Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости подтвердил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии.