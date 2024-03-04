«Стоит на вооружении ВС РФ». В «Ростехе» подтвердили, что танк «Армата» используется в армии Глава «Ростеха» Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении армии

Новейший российский танк Т-14 «Армата» успешно внедрен в Вооруженные силы России. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил его наличие на вооружении в армии. О его применении в бою ранее сообщали СМИ.

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении Вооруженных сил России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал он.

Танк Т-14 «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, являющимся частью «Уралвагонзавода». У данного танка новая компоновка, характеризующаяся необитаемой башней с комплексом вооружения, а члены экипажа — три человека — находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Танк обладает комбинированным многослойным бронированием и может развивать мощность до 1,5 тыс. лошадиных сил (позволяя достигать скорости до 80 км/ч). Его основное вооружение представляет собой 125-мм гладкоствольную пушку 2А82-1М.

Использование в бою

В апреле 2023 года СМИ сообщали, что российские военные уже начали использовать танки «Армата» против ВСУ. Однако в «прямых штурмовых действиях» они, как уточнялось, задействованы не были.

С конца 2022 года экипажи Т-14 проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса. Сообщалось, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. В июле того же года источник ТАСС сообщал о том, что группировка войск «Юг» использовала танки в бою.

«Активно «Армату» применяли «южане» в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», — рассказал собеседник агентства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава «Ростеха» Чемезов в декабре сообщал, что эксперты госкорпорации занимаются усилением огневой мощи танка «Армата». Предполагалось, что в перспективе он станет «еще более грозным оружием».

«Мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди», — сказал тогда он.

Чемезов отметил, что танк «Армата» представляет собой превосходную машину, оборудованную передовыми электронными системами и системой управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, находясь внутри корпуса в отдельной броневой капсуле.

Он подчеркнул, что «Армата» опережает израильский танк «Меркава» на голову, несмотря на то, что «Меркава» был представлен как тяжело защищенный танк. В реальности его уровень защиты сравним с тяжелой боевой машиной пехоты, говорил Чемезов.

Первый экспортный вариант Т-14 был представлен на стенде «Рособоронэкспорта» в рамках форума «Армия-2022». Экспортная модель танка в виде небольшой макетной версии была впервые представлена за границей на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года. На этой выставке генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев также сообщил о заинтересованности «примерно шести стран» в Т-14 на платформе «Армата».

В 2015 году была выпущена предсерийная партия Т-14, танки участвовали в параде Победы 9 мая. Однако машина была признана слишком дорогой и технологически сложной в производстве, и российские военные сделали упор на приемку и заказ Т-90 и модификации Т-72 и Т-80.