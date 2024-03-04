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Украина может согласиться на транзит российского газа. Но только если попросит Европа

Шмыгаль: Украина не собирается вести переговоры с РФ о продлении транзита газа

Украина не намерена продлевать договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Обсуждать это с российской стороной Киев в принципе не собирается. Однако готов сохранить транзит по новому договору, если этого захочет ЕС. Текущий контракт между Россией и Украиной истечет в конце этого года.

Украина готова продлить транзит российского газа через свою систему, но только по просьбе европейской стороны и по новым договоренностям с Москвой, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«Мы, разумеется, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продлевать [транзитный контракт], и ставить подписи под договором <...>. Если европейские страны выступят консорциумом... — мы готовы такую услугу предоставить. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.

Политик отметил, что Киев неоднократно вел переговоры на эту тему с европейским лидерами через Еврокомиссию. В качестве консорциума (временное объединение для совместной хозяйственной деятельности) может выступить сама Еврокомиссия или группа европейских стран, которые заинтересованы в сохранении транзита.

Если газ из России не будет больше идти через украинские трубы, есть другие варианты их использования. Кто-то из стран Европы может «выступить транзитером уже своего газа», указал Шмыгаль.

«У нас есть, безусловно, план Б. Система не пропадет, она нужна нашему государству. У нас есть другие возможности ее использовать, в том числе, для транзита», — подчеркнул он.

Украинскую газотранспортную систему (ГТС) может модернизировать Германия для транспортировки водорода, говорил в марте 2023-го министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с германскими властями. Галущенко заявил об огромном потенциале такого сотрудничества. В программе действующего правительства ФРГ есть пункт о стремлении углубить энергетическое сотрудничество с Украиной, чтобы развивать сферу возобновляемой энергии и производство водорода.

В августе прошлого года Галущенко также обещал, что Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении транзитного контракта.

«Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — предполагал он.

Избавление от российского газа

Еврокомиссия в свою очередь не собирается вести переговоры с Россией о продолжении транзита российского газа через Украину, заявила 4 марта в интервью «Укринформ» еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Наоборот, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков, и одновременно — для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС», — сказала она.

Отказ Украины от продления транзита приведет к изменению всех логистических цепочек, признавали в Кремле. Но Россия сможет поставлять газ через другие маршруты, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, альтернативные маршруты. Но они все во многом заблокированы», — отмечал Песков 26 января.

Российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия и в небольших объемах Италия, уточнял 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи. ЕС «тесно» работает с этими государствами, чтобы они смогли получать газ по другим газопроводам, а также перейти на сжиженный природный газ.

«Мы уверены, что это возможно», — заявил Макфи.

Как российский газ идет через Украину

Пятилетний контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истечет 31 декабря 2024 года.

Договоренность использует принцип «качай или плати» — это «европейское правило», по которому «Газпром» заключил контракт впервые в истории Украины, объяснял тогдашний исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет, является неординарным событием в таких условиях», — говорил он.

Принцип «качай или плати» значит, что если потребитель не получает необходимый объем газа, то поставщик (в этом случае «Газпром») должен возместить стоимость. Исключение — возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

По договору российская сторона должна была отправлять через Украину минимум 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. Украина рассчитывала получить по контракту более $7 млрд.

«Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — говорил украинский лидер Владимир Зеленский при заключении контракта.

Сейчас украинская ГТС — это единственный прямой путь для транзита российского газа в Европу. Был газопровод «Ямал-Европа», который сделали в обход Украины через Белоруссию, Польшу и Германию. Однако с марта 2022 года он не работает из-за отказа Польши от российского газа.

С весны 2022-го Украина принимает газ только через газоизмерительную станцию «Суджа». «Газпром» отмечал, что лишь через нее технически невозможно прокачивать весь предусмотренный контрактом объем. Официальный представитель компании Сергей Куприянов 18 февраля сообщал, что в сутки через «Суджу» идут 41,5 млн куб. м. Транзитный договор предполагает ежесуточный объем прокачки около 109 млн куб. м.

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