Один взрыв вместо четырех. Что известно о диверсии разведки Украины на ж/д мосту под Самарой В Самарской области приостановлено движение поездов из-за взрыва на мосту

На железнодорожном мосте в Самарской области произошел взрыв. Повреждены металлоконструкции, ограждение и бетонная опора, но пути уцелели. Ответственность за диверсию взяла на себя военная разведка Украины. Масштаб последствий диверсии мог быть больше – еще три бомбы не сдетонировали.

«Сразу подумал, что что-то неладно»

Взрыв произошел на железнодорожном мосту рядом с городом Чапаевск в Самарской области. Об этом сообщили агентства ТАСС и РИА Новости.

«Около пяти часов утра (4:00 мск. — «Газета.Ru») произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановлено», — сказал источник ТАСС.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги уточнили, что взрыв зафиксирован на перегоне Звезда – Чапаевск.

Telegram-канал 112 написал, что повреждены металлоконструкции и ограждения моста, пути уцелели. Бетонная опора, по данным Baza, также не пострадала.

«Мы никаких объявлений не слышали. Но у нас [в электричке] не было света и отопления. Не было тепла в первом, втором, пятом и шестом вагонах. И света в них тоже не было», — рассказал очевидец изданию 63.ru.

По словам другого очевидца, электричка задержалась на полчаса. Из-за этого пассажир сразу подумал, «что что-то неладно», но все равно сел в поезд.

«Минуты через три после отъезда нам сказали по громкой связи, что едем только до Безенчука. Причин никто не назвал. Пассажиры подумали, что ничего страшного, всякое бывает. В Обшаровке начали стоять снова. Машинист объявил, что опаздываем минут на 30 из-за задержки пассажирского поезда. Стояли долго. И только потом сообщили о подрыве моста», — сообщил источник.

РЖД, ФСБ и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявили, что пострадавших нет.

«Попытки терактов в отношении инфраструктуры области предпринимаются не в первый раз. Но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», — отметил глава региона.

При чем здесь Украина

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что сбой в движении поездов случился из-за «незаконного вмешательства посторонних лиц». Движение на участке ж/д пути было приостановлено, из-за чего были задержаны пять поездов. Самарское пригородное пассажирское предприятие предоставило пассажирам электричек автобусы.

«На место происшествия выехали следователи СК и криминалисты. Совместно с представителями правоохранительных органов и экстренных служб устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали «КП-Самара» в пресс-службе СК на транспорте.

Представители регионального управления ФСБ объявили о розыске очевидцев взрыва.

Украинская военная разведка (ГУР) взяла на себя ответственность за произошедшее, подтвердив «факт вывода из строя железнодорожного моста». В ведомстве утверждают, что он использовался для транспортировки военных грузов, производимых на заводе «Полимер» в Чапаевске.

«Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным», — уверены в ГУР Украины.

Три бомбы не взорвались

Позже на железнодорожных путях в Самарской области были обнаружены еще несколько самодельных взрывных устройств.

Одно из них было найдено там же, на мосту через Чапаевку. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн:

«Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка: какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет. Спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность».

О еще двух СВУ сообщил Mash.

«Первое СВУ, в Безенчуке, располагалось на том же пути, примерно в 15 км от моста через Чапаевку. Второе, в Нагорном, это уже другая линия рельсов неподалеку. Оба устройства не сдетонировали», — говорится в сообщении Telegram-канала.