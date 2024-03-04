«Мямлят и разводят руками»: Россия объявила демарш ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост

Москва ждет разъяснений о громкой утечке разговора немецких военных. В Кремле заявили, что надеются получить информацию об итогах внутренней проверки в Германии хотя бы через СМИ. МИД РФ тем временем более жестко потребовал объяснений от германского посла. Захарова сообщила, что в Германии только «мямлят и разводят руками».

МИД России объявил демарш (чрезвычайное дипломатическое выступление, которое может содержать протест, просьбу или предложение) германскому послу в Москве Александру Ламбсдорффу из-за перехваченного разговора немецких военных о возможной атаке ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом говорится на сайте дипведомства.

МИД потребовал от Ламбсдорффа разъяснений по поводу слитых переговоров.

«[Обсуждение германских офицеров] наглядно свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины», — подчеркнули в МИД.

Российская сторона также заявила, что власти ФРГ пытаются ограничивать работу российских журналистов в Германии. МИД назвал это недопустимым и отметил, что «такие действия не останутся без жесткого ответа».

Утром 4 марта германского посла вызвали в российский МИД из-за перехваченных переговоров, писал ТАСС. Однако сам дипломат опроверг сообщение и заявил, что это «было приглашение поговорить на различные двусторонние темы».

Представитель МИД Германии передал, что визит посла в российское министерство был давно запланирован. Германский дипломат провел на встрече в здании ведомства около часа. Отвечать на вопросы журналистов посол не стал.

Ламбсдорфф работает послом в России около полугода. В конце января он говорил в интервью, что российские коллеги приняли его «профессионально» и отношения с МИД России «корректные».

«Другое дело, что общение с [российским] МИД сейчас сводится в основном к ограниченному кругу чисто технических вопросов. Они связаны с работой нашего посольства, консульства, наших культурных учреждений — и то же самое можно сказать о российских дипломатах в Берлине. К сожалению, это следствие ситуации с войной в Украине. Она нанесла существенный урон нашим двусторонним отношениям», — отмечал посол.

Он также комментировал статью немецкой газеты Bild, которая тогда публиковала утечку секретного документа бундесвера о том, что НАТО, в частности Германия, готовятся к «возможной атаке» России и полномасштабной войне к лету 2025 года. Ламбсдорфф говорил, что в любом случае в Германии готовят сценарии обороны, а не нападения. Война РФ и НАТО, по его убеждению, маловероятна.

«Это то, чем всегда занимаются все оборонные ведомства — включая Минобороны здесь, в Москве. Всегда рассматриваются [разные] сценарии. Такие вещи всегда остаются внутри министерств», — пояснил он.

Дипломат подчеркивал, что Германия поддерживает Украину в том числе потому, что она защищает не только себя, но и «само понятие территориальной целостности, мирного разрешения конфликтов, принципы Устава ООН».

Проверка продолжается

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала быстро и полностью прояснить «очень серьезный» инцидент с утечкой. Она заявила, что сейчас идет «война нарративов» и Россия пытается посеять раздор среди европейских стран. Бербок также сказала, что если бы Москва не начала конфликт на Украине, Германии не пришлось бы поставлять оружие Киеву.

«Не следует путать преступника и пострадавшего», — подчеркнула глава германского МИДа во время пресс-конференции в Черногории.

Она добавила, что Германии следует подумать об отправке на Украину «всех материалов, которые могли бы помочь ей защитить свои территорию и население». Это касается и ракет Taurus, хотя в этом случае позиция министра расходится с мнением канцлера Олафа Шольца.

Представитель правительства ФРГ тем временем назвал обвинения в якобы подготовке Германии к войне «абсурдной» пропагандой. В кабмине вновь назвали публикацию беседы офицеров частью «информационной войны» России:

«Эта гибридная атака направлена ​​на то, чтобы создать угрозу безопасности и разделить нас. И именно этого мы не допустим».

Что говорят в России

Кремль ждет результатов обещанной внутренней проверки в Германии, отметил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что в Москве надеются «каким-то образом» узнать ее итоги, хотя бы даже через СМИ.

«Предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то, и другое очень плохо. И то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины», — сказал он.

Сам разговор германских офицеров, добавил Песков, показывает, что в «недрах бундесвера» обсуждают «предметно и конкретно» планы ударов по российской территории. По его мнению, этот факт дополнительно не нуждается «ни в каких юридических трактовках».

Германия должна не разбираться в произошедшем, а взять ответственность, заявила журналистам на Всемирном фестивале молодежи официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы, честно говоря, ждем не столько реакции, сколько объяснений... Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя, разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: «Надо разбираться». Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное», — призвала она.