Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (слева) слушает выступление министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса на заседании Совета Безопасности по вопросам поддержания мира и безопасности Украины, 23 февраля 2024 года,

«Существует десять мирных планов». МИД Швейцарии рассказал о секретных инициативах по Украине Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о существовании десяти мирных планов по Украине

Глава швейцарского МИД Кассис сообщил, что есть несколько секретных планов урегулирования украинского конфликта. Всего, по его словам, в разработано около десяти формул мира. На Западе основной считают формулу Зеленского, Россия категорически против нее. У Москвы есть собственные предложения, включая признание новых российских территорий и внеблоковый статус Украины.

Существует около десяти вариантов решения конфликта на Украине, при этом некоторые из планов засекречены, рассказал министр Швейцарии Иньяцио Кассис журналистам в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Всего существует около десяти мирных планов... Шесть или семь планов являются публичными, а другие все еще остаются секретными», — сказал он.

Кассис добавил, что в центре внимания Запада остается мирная формула президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов.

Швейцария постарается провести международную встречу на тему Украины «к лету», добавил министр, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Берн согласился на это по просьбе Зеленского в январе. При этом Киев просил о глобальном саммите по формуле мира, и изначально Швейцария обещала именно такой формат. Сейчас же Кассис анонсировал просто «конференцию высокого уровня».

«Мы должны найти реалистичный путь к миру на Украине. Мы все знаем, что крупный мирный саммит потребует нескольких шагов», — указал министр.

Цель будущей швейцарской конференции — дать возможность сторонам «изложить все идеи, проанализировать их, и найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру». Кассис подчеркнул, что в участии заинтересованы США. В то же время, по его словам, Швейцария заинтересована в участии стран БРИКС (в организации состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), потому что конференция только западных государств «не вызвала бы большого интереса».

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить все страны... работать вместе для достижения общей цели.. Мы проведем эту конференцию только в том случае, если у нас получится широкий подход», — пообещал дипломат.

Мирные переговоры с Россией по любому плану будет контролировать Запад, а не сама Украина, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он добавил, что не знает о секретных формулах мира.

«Я не знаю о каких-то секретных планах, потому что их не разглашали... Неоднократные предложения, допустим, Китая или каких-то других стран не принимались украинской стороной. Поэтому, что там швейцарцы могли придумать, я не знаю. В любом случае за все эти мирные переговоры отвечают другие страны и другие руководители, а не Зеленский», — сказал Чепа.

Основные мирные планы по Украине

ЕС считает главным подход Киева. «Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского», — подчеркивал представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель весной 2023-го.

Формула украинского лидера включает полный вывод российских войск и освобождение всех пленных и депортированных украинцев. При этом Киев выступает резко против фиксации текущей линии фронта и настаивает на возвращение границ Украины к состоянию 1991 года (среди прочего это подразумевает возвращение Крыма Украине).

«Мы не хотим повторять Минские соглашения... Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (президенту России Владимиру Путину)», — заявил Зеленский накануне в интервью Fox News.

Украинская формула мира также включает широкие определения, в частности, «противодействие экоциду» (уничтожение флоры и фауны) или «возвращение справедливости». 23 февраля Зеленский уточнил, что Киев будет готов сесть за стол переговоров с Россией, когда «подготовится» и составит «документ, основанный на своей формуле мира» и подкрепленный мировой поддержкой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что важный шаг на пути к урегулированию — как раз сбор саммита по формуле мира.

«Россия не сможет игнорировать голос мирового большинства, если мы все займем принципиальную позицию и будем действовать сообща», — пояснил он на прошедшей Генассамблее ООН.

Свою формулу мира предложил Китай. Часть совпала с украинской позицией. Например, Пекин подчеркнул важность ядерной безопасности и призвал обеспечить сохранность атомных электростанций в зоне конфликта. При этом Китай призвал к прекращеню «односторонних санкций», которые «только создают новые проблемы». Пекин также настаивает на отказе от менталитета холодной войны и «попыток всех сторон гнаться за собственной безопасностью в ущерб безопасности других».

Запад отнесся к идеям Китая скептически. Боррель назвал его план «просто набором благих пожеланий», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не забывать, что Пекин изначально «занял сторону Москвы». Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто выразил мнение, что Китаю нельзя доверять.

В Совете Федерации России в свою очередь отмечали, что у Москвы есть собственная формула мира. Она заключается в достижении поставленных Путиным целей — «демилитаризации и денацификации» Украины.

«Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия», — сообщил первый зампредседателя комитета Совета по международным делам Владимир Джабаров.

Глава российского МИД Сергей Лавров 21 февраля добавил, что должен быть закреплен «нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус» Украины. Киев также должен «соблюдать права и свободы граждан» и признать «новые территориальные реалии».