«Армянские друзья все разъяснят»: Кремль обсудит с Арменией членство в ОДКБ Песков заявил, что Россия прояснит у Армении ситуацию с ОДКБ

Армения пока официально не выходила из ОДКБ, заявили в Кремле и секретариате самой организации. Накануне Никол Пашинян заявил о заморозке членства его страны в объединении, а ранее Армения уже отказалась проводить у себя союзные учения и участвовать во встречах. Владимир Путин еще не обсуждал с Пашиняном приостановку членства, но Кремль ожидает от «армянских друзей» разъяснений.

Армения не сообщала России о выходе из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кремль ждет от Еревана разъяснений, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала... В рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном... Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят», — отметил Песков.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном его заявление насчет ОДКБ, у них не было никаких контактов.

Секретариат ОДКБ подтвердил 23 февраля, что не получал заявления от Еревана о выходе из организации. В секретариате предположили, что армянский премьер Никол Пашинян, говоря о «заморозке» членства Армении, имел в виду, что страна не участвует в «ряде мероприятий» ОДКБ.

Армения последнее время не участвует ни в учениях ОДКБ, ни во встречах в ее формате, уточнил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Константин Затулин. Вероятно, этот бойкот коснется парламентской ассамблеи организации и всех контактов, «которые еще на каком-то уровне оставались», отметил он. Еще в начале 2023 года Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ, назвав их нецелесообразными.

Реакция в России

Затулин считает, что армянский премьер оттягивает прямой выход из ОДКБ, чтобы заручиться поддержкой населения. В целом, члены ОДКБ сами могут исключить Армению, уточнил депутат.

«Он [Пашинян] рвет связи с Россией и устремляется на Запад <...> Это не означает выхода из ОДКБ, но, по сути, Пашинян нацелился на это.

И, мне кажется, приостановки участия ему на этом этапе пока достаточно, а дальше он подождет, пока накал антироссийских настроений под впечатлением от агитации его и его единомышленников поднимется еще выше в Армении. И тогда последуют следующие шаги», — предположил он.

Затулин добавил, что Пашинян может также стремиться избавиться от 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри, хотя напрямую она не связана с членством в ОДКБ.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал отнестись к словам армянского премьера о выходе из ОДКБ серьезно. Он подчеркнул, что «политические контакты на высшем уровне» значимее заявлений в медийной сфере.

«В последнее время из Армении поступает много разных сигналов, заявлений, в том числе заявления Никола Воваевича Пашиняна. И к ним надо относиться серьезно, вдумываться, обсуждать с нашими армянскими коллегами, что это конкретно означает. И только тогда принимать какие-то суждения, давать оценки», — сообщил Карасин.

Экс-глава «Роскосмоса», сенатор Дмитрий Рогозин назвал решение Армении о приостановке членства ошибочным.

«Вернутся. Это зависит от политического режима, который там сейчас есть. На мой взгляд, это ошибочное решение, и я уверен, что оно будет пересмотрено в интересах армянского народа. Но я думаю, что при другом премьере», — заявил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, считает, что, обвиняя ОДКБ в плохой работе, Армения хочет перекинуть внимание с собственных промахов и политических неудач. Чепа выразил мнение, что Ереван пытается «найти виновных и повесить все это на Россию».

Глава МИД России Сергей Лавров еще в октябре 2023 года называл суверенным выбором армянского руководства возможный выход страны из ОДКБ.

«Я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России, и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», — сказал министр.

ОДКБ преткновения: почему Армения хочет уйти

Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ накануне в интервью французскому France24.

«ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности в отношении Армении, особенно в 2021 и 2022 годах, и это не могло остаться без последствий. И следствием является то, что мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ», — подчеркнул армянский премьер.

Осенью 2022 года Пашинян критиковал ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности организации. Он говорил, что членство в ОДКБ не спасло Армению от нападения Азербайджана, а реакция организации на это разочаровывает.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий... В течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения, как минимум, три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана... Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — сказал премьер.

Политик отмечал, что, когда зимой 2022 года президент Казахстана попросил у ОДКБ помощи с беспорядками в своей стране, «вопрос решили за ночь».

В сентябре 2022-го Пашинян уточнял, что Армения просила ОДКБ о военной помощи по 4-й статье договора против азербайджанской армии для «восстановления территориальной целостности» Армении.

В Нагорном Карабахе с 2020 года стоят российские миротворцы, однако их присутствие не предотвратило переход территории под контроль Азербайджана. Миротворцев Пашинян отдельно обвинял в невыполнении своей работы. При этом президент России Владимир Путин пояснял, что у российских миротворческих сил было право исключительно на наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.