«Договор не был выполнен». Армения приостановила участие в ОДКБ Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, заявил премьер Никол Пашинян. По его словам, мир с Азербайджаном сейчас невозможен.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году. В нее входят шесть постсоветских государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Провозглашаемые цели: «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Совета глав государств ОДКБ в мае 2022 года подверг организацию критике за отсутствие ответа на просьбы о помощи в 2020 и 2021 годах, когда, по мнению армянской стороны, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. В сентябре 2022 года ОДКБ вновь отказала в помощи Армении после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном.

В 2023 году Армения не участвовала в ряде мероприятий в рамках ОДКБ, в частности, в двух учениях и саммите в Минске в ноябре. В Кремле выражали сожаление по этому поводу и заявляли о продолжении диалога, а министр обороны Сергей Шойгу отмечал важность участия армянской стороны в совместных учениях. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что выход Армении из ОДКБ не отвечает интересам Еревана. По его словам, неучастие республики в ряде мероприятий было связано «с некоторыми процессами в Армении», а не «с желанием или нежеланием продолжать работу» в объединении.

Отвечая на вопрос ведущего France24 о возможном закрытии российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что «в данный момент речь об этом не идет».

На севере Армении в Гюмри по межгосударственному договору Москвы и Еревана от 1995 года развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году стороны продлили срок действия договора до 2044 года.

«Мир немыслим»

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор Армения и Азербайджана ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

Никол Пашинян уверен, что мир между Ереваном и Баку пока невозможен.

«Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном» и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно. Этот мир немыслим в данный момент», — заявил премьер в эфире France 24.

По его словам, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».

12 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника при обстреле с территории Армении. На следующий день Азербайджан в ответ провел «операцию возмездия», в результате которой был уничтожен армянский боевой пост. В Ереване сообщили о гибели четырех армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций с территории Армении. В Ереване назвали это дезинформацией. Россия на фоне обострения ситуации призывает Азербайджан и Армению к сдержанности.