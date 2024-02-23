Военная операция на Украине, день 730-й

Власти США считают, что время для мирных переговоров по Украине еще не настало, и Киеву надо соглашаться на них, когда ВСУ улучшат положение на фронтах. Об этом заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд, которая также анонсировала новый «сокрушительный» пакет с «сотнями, сотнями и сотнями» санкций.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов. Украинский президент в очередной раз пригласил Трампа в Киев.
«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», - сказал Зеленский.
Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад готовит в ООН «проукраинский шабаш» в честь годовщины СВО.
Вертолеты ВС РФ уничтожили украинский пункт управления дронами на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пилота ударного российского вертолета Ка-52.
Союзники США разочаруются в американских альянсах и могут начать разрабатывать свое ядерное оружие, если Вашингтон не выделит новую помощь Украине, заявил в интервью Bloomberg глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Военная техника, которую западные страны поставляют Киеву, оказалась не подготовленной к реалиям фронта на Украине, пишет Le Figaro со ссылкой на неназванного французского военного.
ВСУ не смогут без ротации военных на передовой оборонять Киев, Харьков и несколько других городов. Об этом заявил начальник штаба националистического формирования «Азов» (признано в РФ террористической организацией) Богдан Кротевич.
Бойцы спецоперации сражаются за правду и защищают Россию, они — подлинные герои, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Пентагон утверждает, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины. При этом заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх подчеркнула, что украинские военнослужащие сталкиваются с нехваткой боеприпасов и артиллерии.