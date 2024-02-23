Военная операция на Украине, день 730-й

9:19

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов. Украинский президент в очередной раз пригласил Трампа в Киев.

«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», - сказал Зеленский.