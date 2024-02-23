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Политика

Военная операция на Украине, день 730-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 730-й день

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Военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в САУ 2С3 «Акация» на Авдеевском направлении зоны СВО

Военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в САУ 2С3 «Акация» на Авдеевском направлении зоны СВО

Александр Река/ТАСС
Вертолеты ВС РФ уничтожили украинский пункт управления дронами на Краснолиманском направлении. Украинская армия не сможет без ротации военных на передовой оборонять Киев, Харьков и другие города, заявили в ВСУ. Международный валютный фонд на рабочем уровне согласовал новый транш помощи Украине в размере $880 млн. Пентагон утверждает, что ВСУ достигли успеха на востоке и юге Украины. При этом ведомство не отрицает, что украинские солдаты сталкиваются с нехваткой боеприпасов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:30

Власти США считают, что время для мирных переговоров по Украине еще не настало, и Киеву надо соглашаться на них, когда ВСУ улучшат положение на фронтах. Об этом заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд, которая также анонсировала новый «сокрушительный» пакет с «сотнями, сотнями и сотнями» санкций.

9:19

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов. Украинский президент в очередной раз пригласил Трампа в Киев.

«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», - сказал Зеленский.

9:07

Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ.

8:43

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад готовит в ООН «проукраинский шабаш» в честь годовщины СВО.

8:34

8:29

Вертолеты ВС РФ уничтожили украинский пункт управления дронами на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пилота ударного российского вертолета Ка-52.

8:26

Союзники США разочаруются в американских альянсах и могут начать разрабатывать свое ядерное оружие, если Вашингтон не выделит новую помощь Украине, заявил в интервью Bloomberg глава МИД Польши Радослав Сикорский.

8:23

Военная техника, которую западные страны поставляют Киеву, оказалась не подготовленной к реалиям фронта на Украине, пишет Le Figaro со ссылкой на неназванного французского военного.

8:18

ВСУ не смогут без ротации военных на передовой оборонять Киев, Харьков и несколько других городов. Об этом заявил начальник штаба националистического формирования «Азов» (признано в РФ террористической организацией) Богдан Кротевич.

8:15

Бойцы спецоперации сражаются за правду и защищают Россию, они — подлинные герои, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

8:12

❗️ МВФ сообщил о рабочей договоренности с Украиной о выделении транша в $880 млн.

8:04

Пентагон утверждает, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины. При этом заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх подчеркнула, что украинские военнослужащие сталкиваются с нехваткой боеприпасов и артиллерии.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 730-го дня специальной военной операции России на Украине.

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