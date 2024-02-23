«Мир» попал под санкции США. Будут ли последствия? США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

Оператора российской платежной системы «Мир» внесли в обновленный санкционный список США. Всего под ограничения, приуроченные ко второй годовщине начала СВО на Украине, попали «более 500 целей». В НСПК уже заверили, что внутри страны работа продолжится в штатном режиме и никаких изменений для клиентов не произойдет. Зарубежные банки будут самостоятельно решать, обслуживать ли российские карты.

Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, попавших под санкции, приуроченные ко второй годовщине военной операции на Украине. В черный список попал оператор платежной системы «Мир» — Национальная система платежных карт.

«OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина. — «Газета.Ru») нацелено на основную финансовую инфраструктуру России, включая оператора национальной платежной системы «Мир», а также российские банки, инвестиционные фирмы и компании, занимающиеся финансовыми технологиями», — говорится в сообщении ведомства.

Основания для применения рестрикций Минфин не обозначил. Подчеркивается, что «это самое большое число санкций», введенных с начала СВО в феврале 2022 года.

Изначально карта «Мир» создавалась для применения только на территории России. В марте 2022 года Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в РФ, и «внутренняя» карта стала им альтернативой. По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2023 года доля операций по картам «Мир» составила 52,5% от общего объема операций в России.

За рубежом карты «Мир» пока принимают далеко не везде. Они работают в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Не повлияют на работу

В пресс-службе НСПК заявили РИА Новости, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны в полном объеме.

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны», — сказали в компании.

Там также добавили, что НСПК продолжает в штатном режиме осуществлять обработку операций по картам международных платежных систем, выпущенных банками РФ.

Ограничений работы с иностранными партнерами на стороне платежной системы «Мир» тоже не возникло. «Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно», — добавили в НСПК.

Кто еще попал под санкции

По заявлению американского Минфина, ведомство и Госдепартамент США совместно ввели санкции против «более чем 500 целей». Кроме того, министерство торговли США также ввело ограничения против 93 компаний, 63 из них — российские. Остальные зарегистрированы в КНР, Турции, ОАЭ, Киргизии, Индии и Южной Корее.

В SDN-лист (список людей и компаний, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес) США попали следующие кредитные организации — СПБ Банк (депозитарий подсанкционной СПБ Биржи), Быстробанк, Морской банк, «Международный финансовый клуб», Ижкомбанк, Челиндбанк, «РостФинансбанк», «Региональный кредит» и Модульбанк.

Ограничения также вводятся в отношении производителя автомобилей Aurus, группы ПИК, Трубной металлургической компании, Геопромайнинга, Еlbrus Сapital, Сибирской угольной энергетической компании, Росгеологии, «Южуралзолота», «НОВАТЭК-Мурманск», «Трансконтейнера», «Алмазювелирэкспорта», ОЭЗ «Алабуга», «Русхимальянса», ОКБ «Сухого», «Уралтрансмаша», «Императорского Тульского оружейного завода» и других.

Под санкциями США оказался и ряд российских чиновников и бизнесменов. В черном списке теперь находятся, в частности, замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, начальник ИК-3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный, а также члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Первая реакция

Помимо вышеперечисленных, Вашингтон также ввел санкции против посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Он первым уже успел прокомментировать ограничительные меры со стороны Запада.

«Все эти санкции давно потеряли всякий смысл. Они лишь наглядно демонстрируют бессилие Запада», — говорится в комментарии Грызлова, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Минске.

По его мнению, пока Россия и ее партнеры «работают над формированием нового, справедливого миропорядка», на Западе «занимаются бумагомаранием».