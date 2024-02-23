«Сокрушительный пакет». Нуланд анонсировала сотни новых санкций против РФ Нуланд призвала Украину к переговорам с РФ только после улучшения позиций ВСУ

Власти США считают, что время для мирных переговоров по Украине еще не настало, и Киеву надо соглашаться на них, когда ВСУ улучшат положение на фронтах. Об этом заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд, которая также анонсировала новый «сокрушительный» пакет с «сотнями, сотнями и сотнями» санкций.

«Разумеется, переговоры можно вести, когда Украина будет находиться в более сильной позиции», — заявила в вашингтонском центре стратегических и международных исследований заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Сейчас США выступают против паузы или «фальшивого мира» на Украине. При этом Нуланд отрицает, что США диктуют Украине, когда возобновлять переговоры.

«Войны обычно заканчиваются переговорами какого-то рода. Но мы не будем выбирать этот момент для Украины. Украина сама примет эти решения. Ей необходимо быть в более сильном положении. И Путину необходимо видеть, что для него ситуация будет ухудшаться, прежде чем он вообще сядет за стол переговоров», — заявила замглавы Госдепа (цитата по ТАСС).

Новые санкции

«В ближайшие пару дней» США представят новый «сокрушительный новый пакет санкций», который будет включать «сотни, сотни и сотни» ограничений. По словам Виктории Нуланд, часть санкций коснется физических лиц, причастных, по мнению США, к смерти Алексея Навального в колонии . При этом «подавляющее большинство» новых рестрикций призваны «закрыть бреши в санкционном режиме», позволяющие обходить действие ограничительных мер.

Новые американские санкции введут в отношении «более 500 целей в России». Замглавы Минфина США Валли Адейэмо сказал Reuters, что они нацелены на российский военно-промышленный комплекс, а также на компании в третьих странах, которые помогают России обходить санкции.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что очередной пакет антироссийских санкций, о котором администрация США объявит 23 февраля, будет увязан со второй годовщиной начала СВО и смертью Навального: пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, «был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью».

О том же говорил президент США Джо Байден на встрече с Юлией и Дарьей Навальными в Сан-Франциско в четверг. «Президент выразил восхищение необыкновенным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией. Он подтвердил, что его администрация завтра (23 февраля) объявит о новых крупных санкциях против России в ответ на смерть Алексея», — говорится в сообщении Белого дома.

Евросоюз тоже работает над новым пакетом санкций против России. Только утвердив 13-й пакет, в который включены десятки российских компаний и чиновников, дипломаты Евросоюза уже приступили к обсуждению 14-го пакета. Как сообщает Euobserver cо ссылкой на источники, новые ограничительные меры будут направлены преимущественно на российскую экономику: «Речь идет о новых секторальных санкциях, высокотехнологичном эмбарго и других экономических ограничениях». Не исключено, что в черный список попадут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю.

С начала СВО за два года против России ввели более 15 тыс. санкций. Больше всего антироссийских ограничений применили США – около 3,5 тыс., на втором месте Швейцария – более 2,3 тыс., тройку замыкает Канада – более 2 тыс.