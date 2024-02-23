«Не хотим участвовать в конфликте на Украине»: Эквадор отказался передавать оружие США Президент Нобоа: Эквадор не передаст США военную технику из-за конфликта на Украине

Президент Эквадора заявил, что не знал о том, куда США передадут полученную от его страны советскую и российскую военную технику. Ранее Госдеп заявил, что ее направят на Украину. В Эквадоре же сообщили, что были удивлены этому решению и теперь не хотят участвовать в поставках оружия Украине ни в каком качестве. Это произошло на фоне урегулирования проблем с поставками бананов в Россию и переговоров между Москвой и Кито. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Эквадор не собирается участвовать в поставках оружия на Украину. Более того, власти страны не знали, что их старую советскую военную технику собираются поставить Киеву, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью CNN Español.

«Мы не хотим триангулировать оружие (то есть, быть третьей стороной в его передаче. — Газета.Ru). К нашему удивлению, США публично заявили, что это будет сделано в связи с вооруженным конфликтом на Украине, мы не хотим быть его частью», — пояснил он.

Президент добавил, что Москва «права» в своей оценке сложившейся ситуации. Политик подчеркнул, что Россия — третий по важности торговый партнер его страны, и Эквадор не хочет нарушать ни один международный договор.

При этом ранее Нобоа называл позицию Москвы на счет передачи техники «неадекватной». Президент отмечал, что его стране нужны соответствующие договоренности с США на фоне разгула преступности и беспорядков в Эквадоре.

«Мы не собираемся разрывать отношения с Россией. Я думаю, что позиция, которую они занимают, неадекватна, ведь мы тут тоже переживаем войну», — указывал он.

Несбывшиеся планы

Нобоа рассказал о соответствующей сделке с США в конце января. Его страна должна была отдать американцам военную технику, которую Кито заказал у Москвы, но она оказалась нерабочей, по утверждению эквадорской стороны. Президент назвал ее «металлолом». Взамен Вашингтон обещал поставить Эквадору современную технику на $200 млн.

Эквадор планировал передать США 12 реактивных систем ДМ-21 и РМ-70, 34 зенитные установки ЗУ-23-2 и шесть вертолетов военно-транспортной модели Ми-171, которые с 2021 года находятся в нелетном состоянии, пишет издание Аviacionline.com.

Кроме того, издание пишет, что Кито мог бы избавиться от зенитных ракет SA-7/SA-16/SA-18 и мобильных зенитно-ракетных комплексов SA-8, оценивает издание. У страны есть еще два вертолета Ми-171Э, которые Эквадор купил в 2011 году, они в рабочем состоянии, поэтому эквадорские власти вряд ли бы от них отказались.

Первым об отказе Эквадора от поставки техники объявил 17 февраля российский посол в эквадорской столице Кито Владимир Спринчан после своего разговора с Нобоа. Дипломат отметил, что Эквадор «не может позволить втянуть себя в конфликт».

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — сообщил посол после беседы с президентом.

Позже, 19 февраля глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд подтвердила на заседании комиссии парламента, что Нобоа «дал четкое указание не отправлять военную технику в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте».

Банановая дипломатия

На фоне эквадорских планов Россия ограничила импорт бананов из этой страны. Россельхознадзор нашел в плодах вредителя и с 5 февраля приостановил поставки от пяти местных компаний. Это коснулось почти 30% от всего объема эквадорских бананов, ввозимых в Россию, обращал внимание глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

Эквадор — главный экспортер бананов в Россию, по определению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Почти все бананы Россия импортирует из Эквадора», — писала ФАО в отчете 2023 года.

Российская сторона сняла запрет на бананы за день до того, как стало известно об отказе эквадорских властей от сделки с США, 16 февраля. Это было сделано «под гарантии службы Эквадора», уточнял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Накануне, 22 февраля Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле. Среди прочего стороны договорились интегрировать информационные стороны друг друга, чтобы лучше следить за карантином растений.

Тем временем Спринчан 22 февраля передал, что Россия предложила минобороны Эквадора отремонтировать нерабочую технику.

«Я знаю, что есть положительная позиция в переговорах по этому вопросу. Мы находимся в начале процесса, и нам необходимо <...> обсудить это на экспертном уровне», — сказал дипломат.

Посол уточнил, что речь о технике советского и российского производства, которая нужна Эквадору для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.