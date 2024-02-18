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Политика

Военная операция на Украине, день 725-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 725-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Российские военные полностью заняли Авдеевку и занимаются блокированием оставшихся на коксохимическом комбинате солдат, отчитался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Президент США Джо Байден допустил, что Украина потеряет больше территорий до выделения американской помощи. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Воронежем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:55

Инфраструктурный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.

08:32

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Погибли четыре человека.

08:07

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

08:05

Президент США Джо Байден после отступления украинских войск из Авдеевки призвал конгрессменов незамедлительно принять законопроект о дополнительной военной помощи Украине, сообщил Белый дом.

При этом Байден допустил, что Украина потеряет больше территорий до выделения помощи США.

08:03

Идет зачистка Авдеевки от военнослужащих Украины, блокирование подразделений, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Об этом сообщает Минобороны.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 725-го дня специальной военной операции России на Украине.

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