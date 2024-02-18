Позывной «Джигит»: в Севастополе от ранений умер замкомандующего 18-й армии Глава Дагестана сообщил о гибели замкомандующего 18-й армией ВС РФ Магомеджанова

В севастопольском военном госпитале умер полковник из Дагестана Магомедали Магомеджанов, который командовал 18-й армией российских сил на Украине. Он прошел чеченские конфликты и Сирию, имел несколько наград. Военный отличался «горячим характером горца» и всегда стремился быть впереди, а не «прятаться за спинами» солдат, говорил о нем глава Дагестана Сергей Меликов.

В больнице умер раненный в ходе военных действий полковник Магомедали Магомеджанов, который был заместителем командующего 18-й армией на Украине. О его смерти сообщила общественная палата Дагестана в Telegram.

Магомеджанов скончался 14 февраля. Ему было 57 лет.

«В госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник ...Магомедали Магомеджанов. Общественная палата Республики Дагестан разделяет горечь невосполнимой утраты вместе с его родными и близкими», — передала палата.

Замкомандующего умер от потери крови в военном госпитале, как сообщил глава военно-патриотического центра «Сатурн» Евгений Бразилец.

Магомеджанов всегда «был на переднем крае», рассказал о нем глава Дагестана Сергей Меликов:

«Иначе и быть не могло, ведь не зря десантников и морпехов называют «наконечником копья».

Военного похоронили накануне в его родном дагестанском селе Хлют. Меликов отметил, что в последний путь его провожали «со всеми воинскими почестями».

«Он это заслужил. То, что он пользовался огромным уважением в военной среде, подтверждает и то, что его из зоны СВО в последний путь на родину сопровождали сослуживцы, представители высшего офицерского состава, которые учились у него и продолжат его дело. Проститься с нашим отважным земляком приехали представители парламента, правительства, общественной палаты, близкие, друзья, земляки», — подчеркнул Меликов.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что «в этом горе» они «не будут одни».

«Излишне горяч, но прирожденный офицер»: биография погибшего

Магомеджанов родился 1 января 1967 года в селе Хлют Рутульского района в 120 км от Дербента. Его старший брат служил в ВДВ, и сам Магомедали выбрал военную карьеру. Прошел срочную службу в разведывательном батальоне, меньше чем за год став заместителем командира взвода. После этого пробился в Рязанское высшее воздушно-десантное училище.

«Смел, решителен, тверд. Правда, излишне горяч, но это, скорее, природное. По всем статьям прирожденный офицер-десантник», — описывал дагестанца журналист газеты Минобороны «Красная звезда» Сергей Васильев, который лично пересекался с ним на службе в армии.

В училище Магомеджанова назначили командиром отделения. Незадолго до конца учебы он подал рапорт о желании дальше служить в морской пехоте, а не в десанте. К этому его склонили заманчивые рассказы сослуживца про пехоту, отмечала «Красная звезда».

«С самого начала избрал путь доблести и славы – службу в морской пехоте», — прокомментировал этот момент в биографии погибшего Меликов.

В пехоте Магомеджанов попал на Северный флот, в гарнизон Спутник Мурманской области недалеко от российской границы. В 1993 году, в 26 лет он стал старшим лейтенантом и командиром первой десантно-штурмовой роты 876-го ОДШБ. Позывной ротного — «Джигит». На флоте получил авторитет за свой «горячий, честный и прямолинейный характер горца».

В 1994 году переводится на Каспийскую флотилию и участвует в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и в Дагестане.

«В сложные для Кавказа годы он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно... присвоено почетное наименование «гвардейской», — поделился глава Дагестана.

После кавказской службы Магомеджанов закончил Военную общевойсковую академию имени М.В. Фрунзе. Вернулся в Каспийск и в возрасте 41 года получил звание полковника. На тот момент он — кавалер ордена «За военные заслуги», также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Служил в родном гарнизоне Спутник, и рассказывал журналисту, что подготовка кадров в армии упала — лейтенанты «слабоваты в работе с личным составом», в целом людям на командных должностях не хватает опыта.

По словам Меликова, Магомеджанов участвовал в боевых действиях в Сирии. В общей сложности он побывал в четырех военных операциях, считая СВО, уточнил глава Дагестана. На Украине дагестанец находился последние два года.

Меликов подчеркнул, что за всю карьеру Магомеджанов подготовил «в лучших традициях морской пехоты целую плеяду талантливых командиров».

«Он учил их тому, чем руководствовался сам: быть достойным офицером, не прятаться за спинами товарищей и беречь своих солдат. Об отеческом отношении к подчиненным говорят все, кто знал полковника по службе. Он берег каждого из них и даже своей смертью спас жизни многих молодых ребят», — резюмировал Меликов.