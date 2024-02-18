Ждать больше нельзя: в ЕС заявили, что ситуация на поле боя решится для Украины в три месяца Боррель: ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца

За три месяца ситуация на поле боя на Украине разрешится, считает глава евродипломатии Жозеп Боррель. Дипломат призвал союзников Киева нарастить финансовую и военную поддержку ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность окончания конфликта в эти сроки. Заявление Борреля прозвучало после слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, который предупредил, что СВО начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому может идти дольше планируемого.

Новый дедлайн

Ситуация на поле боя на Украине решится весной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В три месяца ситуация будет решена на поле боя. <...> Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — сказал дипломат и призвал нарастить объем выделяемой Киеву помощи.

По его словам, страны Запада больше не могут говорить, «давайте подождем европейских выборов» или «мы хотим знать больше подробностей».

В прошлом Боррель называл другие сроки: 27 марта 2023 года стало известно о выходе в свет его книги «Год, когда война вернулась в Европу». В ней глава евродипломатии выражал надежду на то, что конфликт России и Украины завершится в 2023 году:

«В этой книге... вы найдете эхо действий, предпринятых в течение 2022 года, чтобы превратить Евросоюз в настоящего геополитического игрока. Эти усилия будут продолжены в 2023 году в надежде, что год ознаменуется успехом Украины в разгроме российской агрессии и достижением справедливого и прочного мира».

«Ущербное» положение ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова дипломата, выразил мнение, что конфликт на Украине может разрешиться в течение трех месяцев без помощи Запада.

По его словам, оборона ВСУ «сыпется»: украинской армии не хватает боеприпасов и мотивированных бойцов. Как утверждает эксперт, «очень многие» бойцы ВСУ, которые сейчас сдаются в плен, говорят, «что они не видят перспектив дальнейшей борьбы».

Матвийчук добавил, что в ЕС положение ВСУ считают катастрофическим, а даже если гипотетически придут деньги или боеприпасы, «необходимо иметь хорошо обученный личный состав».

После перехода 17 февраля Авдеевки под контроль ВС РФ он считает следующей целью ВС РФ Запорожскую область — на указанном направлении уже активизировались боевые действия.

«После взятия Авдеевки у нас освобождаются силы и средства, меняется полностью конфигурация обороны украинских войск, она становится для них ущербной. Для нас Запорожское направление теперь является наиболее приоритетным, так как там находится одна из крупнейших атомных станций в Европе. Также ВСУ форсируют Днепр», — утверждает Матвийчук.

Оценка сроков СВО

Скорое окончание конфликта в декабре предрек губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он считает, что военная операция России на Украине завершится в конце весны или в начале лета 2024 года. Американский телеканал NBC News в конце января со ссылкой на источники передавал, что помощники президента США Джо Байдена предупредили американских законодателей в конгрессе о победе РФ в течение трех недель в случае промедления с выделением помощи Киеву.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что конфликт на Украине завершится не так быстро, как хотелось бы Киеву. Возможные сроки он называть не стал. Пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения ВСУ майор Тарас Березовец (признан в РФ иностранным агентом) в эфире телеканала «Эспрессо» 14 февраля высказал мнение, согласно которому конфликт не завершится в ближайшие годы. По его словам, целью ВСУ является выход на границы 1991 года, несмотря на то, сколько времени на это уйдет.

14 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что военная операция начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому СВО может идти дольше планируемого.

Конкретных сроков чиновник не называл.

18 февраля Владимир Путин повторил, что Россия готова к переговорам о мирном урегулировании, в отличие от стран Запада и Киева. По его словам, власти страны рассматривают ситуацию на Украине как жизненно важную для себя.