«Нет предела, где россияне остановятся». Что происходит в Авдеевке после отступления ВСУ МО РФ показало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

Россия продолжает наступать на Авдеевском направлении, чтобы не дать противнику закрепиться на новых рубежах, заявил Кремль. Главком ВСУ Александр Сырский называл отход украинцев на более выгодные линии обороны целью отступления из города. При этом в самой Авдеевке солдаты ВСУ до сих пор остаются на коксохимическом заводе. Подробности — в нашем материале.

Хронология операции

В день отступления ВСУ из Авдеевки Владимиру Путину с раннего утра несколько раз докладывали о происходящем в городе, рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сообщил представитель Кремля.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил об отступлении из Авдеевки в соцсетях около 9 утра 17 февраля.

«Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь и здоровье военных, решил вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодных рубежах», — пояснил главнокомандующий.

В 11 утра Путину доложили, что операция по взятию города «фактически завершена». Как утверждает Песков, к тому моменту отступление противника превратилось в «массовое бегство».

«Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — уточнил он.

Во второй половине дня Шойгу и Герасимов отчитались Путину о «завершении операции» и полном взятии города, добавил пресс-секретарь.

Зачистка Авдеевского коксохима

При этом Минобороны России около 23:00 17 февраля сообщало о продолжении «мероприятий по окончательной зачистке» Авдеевки и блокированию украинских подразделений на местном коксохимическом заводе.

До начала отступления завод не был окружен, его удерживали украинцы. Накануне появились кадры, как военные устанавливают на крыше завода российский флаг.

18 февраля украинцы продолжали оставаться на заводе, следует из слов советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Идет интенсивная зачистка территории Авдеевского коксохима от украинских войск», — рассказал он.

Как уточнило Минобороны, взяв Авдеевку, Россия продвинулась на 8,6 км.

Оборонное ведомство в своих сводках подчеркивало, что Сырский дал приказ об отступлении спустя сутки, когда украинские войска уже начали «неконтролируемое бегство» из города.

«Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», — заявили в министерстве.

Россияне взяли «стабильный темп»

Песков сообщил, что Россия продолжает наступать в районе Авдеевки:

«Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах».

Путин получает доклады о ситуации в режиме реального времени, добавил чиновник.

Минобороны опубликовало съемку ударов по отступающим украинцам. Ведомство подчеркнуло, что они отходят по дорогам, которые находятся под постоянным огневым контролем российской армии.

Россия взяла «стабильный темп» наступления, заявил украинский экс-нардеп Игорь Луценко (сейчас он сам воюет):

«Перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Бахмут. Перед Бахмутом — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше не Харьков, Запорожье? А никаких! Нет предела, где россияне, взяв такой стабильный темп, остановятся. Разве что на природных рубежах, которые — Днепр, северные белорусские болота».

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять новые города, если конгресс не одобрит помощь Киеву. Накануне он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским.

«На кону очень многое. Мысль о том, что сейчас у них кончаются боеприпасы, и мы уходим, я считаю абсурдной. Я считаю это неэтичным. Я считаю, что это противоречит всему, чем мы являемся как страна. Поэтому я буду бороться, чтобы добыть им необходимые боеприпасы», — сказал американский лидер журналистам.

Белый дом обвинил в потере Авдеевки «бездействие конгресса»:

«Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев».

Американский бизнесмен Илон Маск тем временем написал в X, что чем дольше будет длиться конфликт, тем лучше для РФ. Так он отреагировал на новость о том, что Украина потеряла Авдеевку, а Россия наступает.