Военная операция на Украине, день 721-й

8:35

ВСУ перешли от наступления к обороне, потому что им ощутимо не хватает боеприпасов и техники, заявил новый главком Александр Сырский немецкому телеканалу ZDF. Цель этой оборонительной операции — истощить силы противника, нанести ему максимальные потери. Добиться этого ВСУ должны за счет того, что будут использовать укрепления, а также техническое преимущество. В том числе украинская сторона намерена делать ставку на беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.