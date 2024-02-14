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Политика

Военная операция на Украине, день 721-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 721-й день

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Военнослужащие добровольческого подразделения «Барс-13» проходят учения по слаживанию работы групп штурмовиков на полигоне в ДНР, февраль 2024 года

Военнослужащие добровольческого подразделения «Барс-13» проходят учения по слаживанию работы групп штурмовиков на полигоне в ДНР, февраль 2024 года

Сергей Аверин/РИА Новости
Взрывы произошли в Херсоне. Средства ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников. Эстония может закрыть границу с РФ из-за «миграционного давления». США в 2023 году отвергли предложения России о прекращении огня на Украине, сообщило Reuters. В Госдепе отрицают сам факт этих переговоров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

Госдеп США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием ВПК, заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис.

8:35

ВСУ перешли от наступления к обороне, потому что им ощутимо не хватает боеприпасов и техники, заявил новый главком Александр Сырский немецкому телеканалу ZDF. Цель этой оборонительной операции — истощить силы противника, нанести ему максимальные потери. Добиться этого ВСУ должны за счет того, что будут использовать укрепления, а также техническое преимущество. В том числе украинская сторона намерена делать ставку на беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

8:31

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило издание «Страна».

8:27

Ватикан содействует обмену пленными между Россией и Украиной, заявил ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.

8:22

Эстония может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления», сообщается на сайте эстонской погранслужбы.

В ведомстве утверждают, что в последние недели Россия «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», у которых не было законного права на въезд в Евросоюз.

8:19

❗️ США не направляли Киеву пакеты военной помощи с 27 декабря 2023 года, заявила на брифинге во вторник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

8:15

8:11

Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников: два над Белгородской областью, один над Воронежской и шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

8:06

Женщина пострадали при атаке ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, она в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 721-го дня специальной военной операции России на Украине.

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