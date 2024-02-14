Военная операция на Украине, день 721-й

Госдеп США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием ВПК, заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис.
ВСУ перешли от наступления к обороне, потому что им ощутимо не хватает боеприпасов и техники, заявил новый главком Александр Сырский немецкому телеканалу ZDF. Цель этой оборонительной операции — истощить силы противника, нанести ему максимальные потери. Добиться этого ВСУ должны за счет того, что будут использовать укрепления, а также техническое преимущество. В том числе украинская сторона намерена делать ставку на беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
Ватикан содействует обмену пленными между Россией и Украиной, заявил ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.
Эстония может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления», сообщается на сайте эстонской погранслужбы.
В ведомстве утверждают, что в последние недели Россия «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», у которых не было законного права на въезд в Евросоюз.
❗️ США не направляли Киеву пакеты военной помощи с 27 декабря 2023 года, заявила на брифинге во вторник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников: два над Белгородской областью, один над Воронежской и шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Женщина пострадали при атаке ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, она в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.