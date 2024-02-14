Вез валюту мешками, отсидел в тюрьме. Почему экс-генерал СБУ сбежал с Украины Разыскиваемый Киевом экс-генерал СБУ Наумов попросил убежища в одной из стран G7

Объявленный на Украине в розыск бывший генерал СБУ Наумов попросил политического убежища в одной из стран G7 после выхода из тюрьмы в Сербии. Наумов отметил, что в настоящее время он не готов вернуться на Украину, поскольку не может рассчитывать на справедливый суд. Экс-генерал в декабре вышел из сербской тюрьмы, где отбывал наказание за попытку провезти через македонско-сербскую границу незадекларированные €607 тыс. и $124 тыс. До этого на Украине его лишили званий и возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он уверяет, что покинул Украину не из-за спецоперации России.

Политическое убежище

Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов, объявленный в розыск на территории Украины и вышедший из тюрьмы в Сербии, запросил политическое убежище в одной из стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Об этом он сам рассказал украинской службе «Би-би-си».

«Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран-лидеров «Большой семерки», — заявил Наумов.

Кроме того, экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ заявил о желании направить обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу решения сербского суда, а также заочного ареста и объявления в розыск по делу о мошенничестве со стороны властей Украины. Наумов отметил, что планирует «восстановить справедливость».

По словам экс-генерала СБУ, он планирует вернуться на Украину, но не сейчас, а только тогда, когда его там будет ожидать справедливый суд.

Как объяснил Наумов, он не рассчитывает на честный суд на Украине при «наличии многих проблем».

Задержание в Сербии

10 июня 2022 года пресс-служба МВД Сербии сообщила о задержании двух подозреваемых в контрабанде. Их остановили 8 июня при попытке перевезти через македонско-сербскую границу драгоценные камни и валюту. При себе мужчины имели €607 тыс., $124 тыс., а также два изумруда. Контрабанду они прятали в аптечке, мусорных мешках, в детских игрушках, в салоне и в багажнике.

Сообщалось, что одним из задержанных был украинец с инициалами А.Н. 1982 года рождения. Украинские СМИ писали, что речь может идти об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ генерале Наумове. Были данные и о втором задержанном — гражданине Германии А.А. 1986 года рождения.

Позднее сведения о задержании Наумова подтвердились. В отношении украинца была открыто уголовное дело об отмывании денег. Он пробыл в сербской тюрьме около одного года из-за попытки провезти незадекларированные наличные. Киев добивался экстрадиции экс-генерала, но сербский суд отказал в выдаче Наумова.

3 января 2024 года стало известно, что Наумов освободился из-за под стражи в начале декабря 2023 года. Как писало тогда «Би-би-си» со ссылкой на судебную пресс-службу, как только мужчина вышел на свободу, у него тут же забрали документы и запретили покидать территорию Сербии до тех пор, пока не завершится процесс апелляции.

Ситуация на Украине

До задержания в Сербии у Наумова возникли проблемы на Украине. 1 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский лишил его звания бригадного генерала. В то же время украинский лидер заявлял, что Наумов совершил государственную измену. Официально дело о госизмене против бывшего сотрудника СБУ не заводили. Белград отказал в выдаче Наумова, именно из-за расследования украинскими правоохранителями возможной госизмены.

При этом Киев требует выдать Наумова не по политическим преступлениям, а экономическим. Он руководил Главным управлением внутренней безопасности СБУ с июня 2019 по июль 2021 года. Издание «Страна» писало, что Зеленский уволил Наумова из-за подозрений в участии в схемах контрабанды. После отставки СБУ сообщила о подозрении в мошенничестве в особо крупном размере в отношении Наумова. Его обвинили в получении 3,2 млн гривен (около $86,7 тыс.) преступным путем — он одновременно получал зарплату на государственном предприятии и на своем посту в СБУ. На Украине Наумова ожидает наказание в виде 12 дет лишения свободы. 23 февраля 2022 года, за сутки до начала СВО, он уехал за границу, с тех пор на Украине официально не был.

В интервью «Би-би-си» он опроверг предположение о своем отъезде из-за спецоперации России. «Мой выезд не связан с этим никак, поскольку с начала января 2022-го моя семья жила в Германии, в первую очередь из соображений безопасности», — рассказал он. Экс-генерал СБУ также сообщил, что до сих пор ему не предъявили обвинений по делам о госизмене. Он считает, что Зеленского ввели в заблуждение «большое количество советников и помощников, уволенных из СБУ», в результате чего тот заподозрил Наумова.