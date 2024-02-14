«Потери ВСУ действительно огромные». Что известно об ударе по Селидово Военкор Коц заявил, что полигон ВСУ в Селидово превратился в мясорубку

Военкор Александр Коц прокомментировал удар ВС РФ по полигону украинской армии в Селидово, заявив, что теперь место превратилось в мясорубку. По его словам, новый главком ВСУ Александр Сырский успел оправдать свое прозвище «Генерал 200» из-за массовой гибели солдат. Российские официальные лица не подтверждают и не опровергают информацию. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук подтвердил факт удара, но не назвал количество раненых. Генерал ВСУ Александр Тарнавский назвал данные о потерях в Селидово «российской дезинформацией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Военный полигон ВСУ в Селидово превратился в мясорубку, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По данным журналиста, удар нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М».

«Для не укрытой в помещении живой силы этот боеприпас — смертный приговор. Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли», — написал Коц (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам военкора, осколки снаряда летят вертикально вниз, из-за этого пехоту можно поразить даже в глубоких траншеях. Одна ракета способна охватить примерно 15 тысяч квадратных метров — два футбольных поля.

«Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара. Новый главком ВСУ Александр Сырский уже на сто процентов оправдал свое прозвище «Генерал 200», — добавил Коц.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что «по боевиками отработали кассетами во время построения», было как минимум две волны. По его словам, военнослужащие ВСУ, которые попали под удар, должны были служить в районе Авдеевки. Котенок утверждает, что украинская сторона ищет «наводчиков», которые могли разгласить информацию о построении.

«Сам удар будут максимально замалчивать, а число погибших занижать. Медийно для Сырского история очень плохая. По ресурсам, замкнутым на Залужного, обязательно будет разгоняться тезис, что «при старом главкоме такого не было» (что неправда — привет 128-й бригаде)», — добавил Котенок.

Журналист считает, что Украина попытается «перекрыть все это дело» новой атакой на российские регионы.

Военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что ВСУ понесли серьезные единоразовые потери в живой силе — одни из крупнейших за последний год. Он согласен, что СБУ будет искать местного жителя, который помог навести удар.

«Потери противник будет традиционно секретить и занижать, а общее кол-во постараются размазать по времени. Специалисты отслеживающие некрологи уже на низком старте. Я бы не исключал, что часть трупов продержат некоторое время в рефрижераторах или даже объявят «пропавшими без вести под Авдеевкой». И деньги тогда можно не платить и большие цифры не надо признавать», — добавил Рожин (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Военкор Евгений Поддубный считает, что ВС РФ «попали качественно»:

«Сложно мне лично представить уничтожение трех полнокровных батальонов одним ударом, но судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима потери у противника действительно серьезные. И да, это был резерв ВСУ, который планировали перебросить в Авдеевку. Идеально, когда личный состав противника не доходит до войны. Дойти до войны еще надо постараться. Будем искать подробности удара по резервам киевского режима» (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Удар по полигону

13 февраля в российских СМИ появилась информация, что ВС РФ нанесли удар по военному полигону, расположенном рядом с Селидово, эту часть ДНР контролирует Киев. По предварительным данным, около 1,5 тысячи украинских военных прибыли на место незадолго до произошедшего. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты. Министерство обороны России об ударе по военному полигону в Селидово не сообщало.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 13 февраля подтвердил информацию об ударе. В своем Telegram-канале он написал, что были ранены украинские солдаты, однако их точное число не назвал. При этом командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский в тот же день опроверг сообщения об ударе по полигону в Селидово, заявив, что это российская кампания по дезинформации о потерях ВСУ.

Официальных данных о погибших и раненых нет. Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале предположил, что потери ВСУ «действительно огромные». По его словам, могли сдать или местные, так как «они все ждут Россию», или люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы отомстить Сырскому.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», украинская сторона уже давно использует Селидово как перевалочный пункт. Оттуда подразделения перебрасывают на другие направления, в том числе под Авдеевку — она находится в 40 км. В городе и пригороде у ВСУ есть все необходимое для размещение значительного количестве живой силы.

«Наша команда определила основные места, где мог располагаться пункт временной дислокации противника: территория шахт и крупных фермерских участков, машиностроительный завод, а также ангары у железнодорожной станции Селидовка», — говорится в сообщении.

«Рыбарь» не подтверждает информацию о погибших, однако считает, что был либо поражен личный состав, либо высокопоставленные украинские офицеры.

«Сейчас мы активизировались в нанесении ударов по тылам: крупным предприятиям, производственным мощностям. Все отслеживаем. Мы видим это из космоса и других точек. Все работает. И мы будем дальше наносить удары. Для того чтобы до конца обесточить все их резервы, ресурсы и так далее», — сказал член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру».