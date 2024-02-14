«Ситуация сложная, противник наступает»: Сырский заявил о переходе ВСУ в оборону Главком Александр Сырский заявил о переходе ВСУ к оборонительной операции

Украинские войска сейчас только обороняются, а Россия наступает почти по всему фронту, рассказал новый украинский главком Сырский. Он собирается вести оборонительную операцию и максимально «истощить» силы противника, нанеся ему как можно больше потерь. При этом «генерал 200» пообещал беречь своих солдат и при необходимости сдавать позиции.

ВСУ перешли от наступления к обороне, потому что им ощутимо не хватает боеприпасов и техники, заявил новый главком Александр Сырский немецкому телеканалу ZDF. Интервью было взято за несколько дней до его назначения.

«Ситуацию сейчас можно оценить как сложную. Противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта. А мы перешли от наступательных действий к обороне, к ведению оборонительной операции. И цель нашей оборонительной операции — истощить силы противника, нанести ему максимальные потери», — сказал командующий.

Добиться этого ВСУ должны за счет того, что будут использовать укрепления, а также техническое преимущество. В том числе украинская сторона намерена делать ставку на беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

close 100% Александр Сырский Valentyn Ogirenko/Reuters

В начале конфликта Сырский уже стоял в обороне — он руководил защитой Киева, за что награжден званием Героя Украины. Тогда, по словам военного, стратегия была в эффективном распределении сил и правильном определении планов врага, а именно — куда он будет прорываться главным образом.

«Противник не ожидал такого развития событий [под Киевом], не ожидал, что у него будут такие потери. Соответственно, все его действия оказались практически безуспешными», — резюмировал Сырский.

Сейчас особенно тяжелым главком считает Купянское направление. По его словам, российская армия штурмует Купянск «каждый день, с утра до вечера» и понесла «невероятные потери», но за четыре месяца «существенно» не продвинулась.

При этом в победе Киева Сырский не сомневается. Он указал, что Украина должна закончить конфликт выходом на прежние границы, потому что «другого выхода у нас просто нет».

По словам Сырского, украинцам хватает «стойкости и силы духа», но не достает вооружений и помощи союзников, а именно боеприпасов и техники. Речь не только о принципиально новых видах оружия, уже полученное изнашивается и тоже нуждается в замене, пояснил военный. В целом из-за технологической гонки «война переходит в новую стадию», считает главком.

«Это война не только людей, это война еще экономик. И тут экономика коллективного Запада должна нам помогать. Потому что мы воюем и используем самое ценное, что есть — наших людей, цвет нашей нации», — подчеркнул Сырский.

Но если помощи извне недостаточно, украинскому обществу остается сплотиться вокруг общей цели, всем «напрячься» и наладить собственное военное производство, призвал главком. Он отметил, что Украина уже начала этот процесс.

«Мы в первую очередь должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров», — сказал Сырский.

Во время интервью он дважды назвал главной ценностью Украины жизни ее солдат. Ранее западные и российские СМИ писали о том, что у Сырского репутация «мясника» и «генерала 200» из-за того, что тот не щадит жизни своих бойцов. В частности, он до последнего удерживал Бахмут, несмотря на рекомендации западных партнеров отступить. В результате город все равно был оставлен, а ВСУ понесли большие потери.

«Мы не может позволить себе такого отношения [к солдатам], как у российских начальников. Когда они используют практику «мясных штурмов». Я лучше оставляю какую-нибудь позицию, но не допущу гибели всего личного состава», — теперь обещает военачальник.

На вопрос, есть ли шансы на скорое окончание конфликта и мир, Сырский обобщенно ответил, что все зависит от поддержки Украины и успехов ВСУ. Он признался, что с самого начала понимал, что это будет тяжелый конфликт.

«Когда эта агрессия началась, у меня было чувство, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких временных ограничений. <...> На тот момент вообще было непонятно, когда это закончится, но мне, например, было ясно, что это будет долго и тяжело», — вспоминает главком.

Планы ВСУ на этот год Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров 13 февраля обсудили с представителями НАТО, о чем рассказал Умеров в соцсетях. Украинские военачальники переговорили с главой Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и руководителем группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

В числе своих целей украинская сторона перечислила «оптимизацию» структур армии, улучшение ее подготовки, доукомплектование существующих бригад и создание новых, «обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике». Сырский с Умеровым указали на то, что Украина имеет проблемы с ротацией военных. Они также попросили у НАТО увеличить поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защищаться от чужих дронов.

В ВСУ начались проверки на всех уровнях, заявила 13 февраля замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

«[Проверяют] генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», — уточнила она.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что из почти миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 тыс. человек. Поэтому Киев ждет от нового руководства ВСУ «аудита» личного состава: «где, кто и как находится».

Зеленский сегодня рассказал, что Сырский с Умеровым «объехали все горячие точки фронта» и доложили ему ситуацию на передовой. В том числе проблемы с недобором солдат в разных подразделениях.

«Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены», — гарантировал Зеленский.