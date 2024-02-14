«Ничего общего с советским»: Путин подписал закон о конфискации за фейки об армии Президент РФ Путин подписал закон о конфискации за фейки о ВС РФ

Владимир Путин подписал закон о конфискации за распространение фейков о российской армии. Соответствующие изменения внесли в УК и УПК РФ. Кроме того, теперь за совершение подобных преступлений можно будет лишиться званий и госнаград. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, закон «однозначно» не имеет ничего общего с советской практикой конфискации, а обеспокоенность по его поводу «беспочвенна».

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки и о Вооруженных силах РФ и за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ размещен на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через десять дней после публикации.

Законе вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, расширяя основания для конфискации имущества, полученого в результате преступной деятельности. Ранее такое наказание уже было предусмотрено для осуженных по ряду статей, теперь к перечню добавили публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и публичные призывы, направленные против безопасности государства, но с пометкой, что преступление совершено из корыстных побуждений.

Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов имеют право конфисковать имущество, деньги и ценные средства, если они используются или будут использованы для финансирования терроризма, экстремизма и преступного сообщества. Сейчас в перечень также входит любое «диверсионное» преступление, в том числе наемничество, дезертирство, неисполнение приказа, получение или дача взятки. Всего закреплено 30 статей.

Осужденных за распространение фейков об армии могут лишить специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград. Это произойдет, если фигурант призывал к введению антироссийских санкций, содействовал в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, реабилитировал нацизм, распространял фейки, дискредитировал российскую армию, призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

«Озабоченность беспочвенна»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел беспокойство по поводу нового закона безосновательным. Представитель Кремля заверил, что норма «однозначно» не имеет ничего общего с практикой конфискации, распространенной во времена СССР.

«Закон подписан главой государства. Нарушение закона будет подразумевать наказание. Мы будем оценивать правоприменительную практику, но априори озабоченность считаем беспочвенной», — заявил он на брифинге.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН объяснил, что конфисковывать будут только средства, которые нарушитель получил за создание и распространение фейка о ВС РФ:

«Вопрос заключается в том, что человек, работая в публичном пространстве страны, публикуя фейки об армии и тем самым создавая угрозу национальной безопасности, получил определенное количество денег. В таком случае эти деньги можно конфисковать, но речь не идет о том, чтобы конфисковывается все имущество».

Законопроект внесли в Государственную думу 22 января, его авторами выступили 395 парламентариев. Инициативу приняли в третьем чтении 31 декабря, ее поддержали 377 из 450 депутатов. Фракция «Новые люди» отказалась подписывать документ, посчитав, что в нынешнем виде он может привести к «злоупотреблениям и сведению счетов». Тем не менее Совет Федерации одобрил изменения 7 февраля, за проект проголосовали 157 сенаторов.