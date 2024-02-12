«Возврат к антисоветскому курсу»: чего в России ждут от нового президента Финляндии Сенатор Пушков назвал победу Стубба полным отказом Финляндии от нейтралитета

Второй тур президентских выборов в Финляндии завершился победой экс-премьера Александра Стубба. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Украине и давление на Россию. В Кремле надеются, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с Москвой. При этом сам кандидат обещал отказаться от контактов с российским руководством до урегулирования конфликта на Украине. Как победу Стубба восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Президентские выборы в Финляндии проходили в несколько этапов. Первый в конце января, а второй 11 февраля. По итогам воскресного голосования победу одержал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб. Политика поддержали 51,6% избирателей, тогда как его конкурент в лице экс-главы МИД Пекка Хаависто получил 48,4% голосов.

Победу Стубба сложно назвать неожиданностью, учитывая, что ее прогнозировали большинство опросов. Кандидат лидировал в различных социологических исследованиях с момента своего вступления в кампанию летом 2023 года.

Предвыборная гонка в Финляндии в этот раз сконцентрировалась вокруг будущего отношений с Россией на фоне конфликта на Украине, под предлогом которого Финляндия вступила в НАТО. Стубб занимает жесткую позицию по отношению к Москве, намерен расширять сотрудничество с НАТО и продолжать поддержку Киева.

Экс-премьер не собирается контактировать с политическим руководством РФ до завершения украинского кризиса, даже поднимать телефонную трубку, если российский президент Владимир Путин позвонит, чтобы поздравить его с победой. Кроме того, политик поддерживает ограничения для россиян в Финляндии, в частности лишение права на двойное гражданство.

Президент в Финляндии фигура избираемая, однако его полномочия сильно ограничены, поскольку это парламентская республика, в которой президент отвечает в основном за внешнюю политику. При этом свои действия в данной сфере глава страны должен согласовывать с правительством.

Что говорят в Кремле

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, но не по вине Кремля. По его словам, в Москве рассчитывают, что Стубб будет соблюдать баланс по теме российско-финляндских отношений.

«Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-то диалога и на развитие наших двусторонних отношений. Мы по-прежнему считаем, что тот период весьма длительный, когда мы имели очень развитые партнерские отношения, они носили взаимовыгодный характер для экономик и народов двух стран», — отметил представитель Кремля.

Какие ожидания в Госдуме

Опрошенные «Газетой.Ru» российские парламентарии не спешат давать каких-то конкретных оценок победе Стубба на президентских выборах в Финляндии. Так член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет подчеркнул, что финны имеют право выбора.

«На сегодняшний день политика Финляндии в отношении России абсолютно недружественная. Тем не менее это право наших соседей, выбирать свою судьбу и будущее для своих детей. Мне непонятно, почему Финляндия разменяла многолетнюю дружбу с Россией на какую-то вражду с неизвестной перспективой», — добавил депутат.

В то же время первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что избрание нового президента в Финляндии вряд ли серьезно повлияет на политический курс Хельсинки.

«В рамках попыток Финляндии сегодня действовать в фарватере русофобской политики, с учетом того, что эта страна присоединилась к Североатлантическому альянсу, вряд ли что-то может измениться в их риторике после выборов.

Странно, что у нас настолько ухудшились отношения. Всегда казалось, что между Россией и Финляндии существует прочное взаимодействие на основе принципов добрососедства. Не исключено, что все может поменяться, но не из-за президентских выборов, а от ситуации в мире», — пояснил депутат.

Что думают о Стуббе в Совфеде

В Совете Федерации к новому президенту Финляндии отнеслись по-разному. Так глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» намекнул, что пока не стоит спешить с прогнозом о влиянии и избрании Стубба на российско-финские отношения.

«Реальные дела и жизнь близкой нам географически страны, с которой мы долгое время находились в очень интенсивных отношениях, покажет, как оценивать итоги президентских выборов в Финляндии. К сожалению, геополитическая ситуация меняет даже известных нам людей. В данной ситуации было бы ошибочно что-либо предрекать в отношении Финляндии. Посмотрим на реальные дела человека, победившего на этих выборах (Александра Стубба)», — добавил сенатор.

При этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил «Газете.Ru», что исход голосования можно назвать завершением поворота Финляндии к НАТО и США, так как Стубб большую часть своей карьеры был проамериканским и антироссийским политиком.