«Если позвонит Путин, трубку не возьму». Кто станет новым президентом Финляндии Минюст Финляндии объявил, что Стубб победил Хаависто на президентских выборах

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, обойдя на несколько процентов своего оппонента — экс-главу МИД Пекку Хаависто. Оба кандидата выступают за развитие отношений с НАТО и прохладно относятся к РФ. Стубб даже обещал не брать трубку, если вдруг президент России Владимир Путин решит позвонить и поздравить его с победой на выборах. Подробнее о голосовании — в материале «Газеты.Ru».

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб лидирует во втором туре на выборах президента Финляндии, сообщает Yle.

К настоящему моменту подсчитано уже 100% голосов. Стубб набирает 51,6%. Его оппонент, бывший глава МИД Пекка Хаависто, получил 48,4%. При подсчете голосов кандидаты шли почти бок о бок. В итоге разница составила менее 99 тыс. избирательных голосов.

«Ну, Александр, поздравляю 13-го президента Финляндии», — обратился Хаависто к Стуббу, пожав ему руку. «Мы приблизились к тому конечному результату, к которому стремились. Каждый может гордиться тем, что сделано», — сказал проигравший кандидат своим союзникам.

Оба политика придерживаются жесткой линии поведения в отношениях с Москвой, поддерживают Киев и выступают за развитие сотрудничества с НАТО.

Стубб также выиграл и первый тур выборов, получив 27,2% голосов. Экс-министр иностранных дел пришел вторым с 25,8%.

Во втором туре президентских выборов явка оказалась ниже, чем в первом, — всего 70,7%. В первом она составила 75%.

Инаугурация нового президента республики пройдет 1 марта. На церемонии глава государства произносит перед парламентом речь, точные формулировки определены в конституции страны: «Я, Кай-Йоран Александр Стубб, избранный народом Финляндии президентом Финляндской Республики, заявляю, что в своей роли президента я буду искренне и добросовестно следовать конституции и законам республики, и всеми силами буду способствовать успеху финского народа».

Под пристальным вниманием

За президентскими выборами в Финляндии следят все мировые СМИ. Интерес во многом объясняется статусом Финляндии как нового члена НАТО.

Стубб и Хаависто считаются экспертами похожими во взглядах, хотя по некоторым вопросам кандидаты придерживаются диаметрально противоположных позиций: например, различны их взгляды на ядерное оружие и размещение сил Североатлантического альянса в Финляндии. В частности, Стубб планирует изменить законодательство, разрешив транспортировку ядерного оружия по финской территории.

Во всем мире вызвало удивление то, как проводилась избирательная кампания финских кандидатов. Немецкий телеканал ARD сообщил, что, если смотреть «глазами немцев», предвыборная агитация была «невероятно цивилизованной» и что кандидаты практически не говорили плохого о своих конкурентах.

Кто такой Стубб и как он относится к России

Стуббу 55 лет. Он возвращается на вершину финской политики после шести с половиной лет работы за границей.

К этому моменту он успел побывать евродепутатом, вице-президентом Европейского инвестиционного банка, председателем ОБСЕ, возглавлял МИД, занимал пост министра по делам Евросоюза, руководил Минфином и один год был председателем правительства.

Политик кардинально поменял свое отношение к России после начала военной операции на Украине. До февраля 2022 года Стубб нередко выступал за укрепление связей с Москвой. В частности, он поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2» и безвизовый режим для россиян, а также поддержал строительство финской АЭС «Росатомом».

В 2018 году он опубликовал пост в Twitter, в котором назвал главу МИД России Сергея Лаврова своим старым другом. За лояльное отношение к РФ он тогда подвергался критике, от которой отмахивался, называя оппонентов «русофобами».

С началом СВО Стубб активно критиковал Москву, требовал отнять гражданство у проживающих в Финляндии россиян и обещал даже не брать трубку, если президент России Владимир Путин позвонит поздравить его с победой на выборах. Кстати, его соперник Хаависто на тот же вопрос отвечал, что всегда ответит, если позвонит глава любого государства.

Супруга будущего 13-го президента Финляндии Сюзанна Иннес-Стубб имеет британо-финское происхождение. У пары двое детей — Эмили и Оливер.