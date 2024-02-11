Еврофил против гея: финны выбирают президента для борьбы с Россией В Финляндии начался второй тур президентских выборов

11 февраля финнам предстоит определить, кто станет будущим президентом республики. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИДа Пекка Хаависто. Оба политика поддерживают жесткую линию в отношениях с Россией, выступают за продолжение помощи Украине и развитие сотрудничество с НАТО. В чем главные отличия кандидатов, как на выбор финнов может повлиять сексуальная ориентация политиков и чего от итогов голосования ждать Москве, в материале «Газеты.Ru».

Второй тур президентских выборов в Финляндии стартует на фоне рекордной явки на досрочном голосовании. Около 46% избирателей предпочли воспользоваться этим вариантом в рамках избирателей кампании. Это даже выше показателей первого тура, в ходе которого 44,7% финнов проголосовали досрочно.

Те, кто не успел отдать свой голос заранее, могут сделать это на одном из избирательных участков, открывшихся по всей стране воскресным утром 11 февраля. Выбирать финнам предстоит между экс-премьером от правящей правоцентристской Коалиционной партии Александром Стуббом и бывшим главой МИДа из «Зеленого союза» Пеккой Хаависто.

Лидером первого тура стал бывший глава правительства, получив 27,2% голосов. Экс-министр иностранных дел пришел вторым с 25,8% . В преддверии второго тура опросы вновь пророчат победу Стубба, но Хаависто постепенно сокращает отставание от своего соперника.

В январском исследовании Helsingin Sanomat, экс-премьера готовы были поддержать 57% респондентов против 43% сторонников бывшего главы МИДа. А в февральском опросе издания в пользу Стубба выступили 54% избирателей, когда за Хаависто собираются проголосовать 46%. То есть в преддверии голосования преимущество экс-премьера снизилось на целых 6%.

Проевропейский нарцисс

55-летний Стубб — еврофил, который за свою карьеру успел побывать евродепутатом, вице-президентом Европейского инвестиционного банка и председателем ОБСЕ. Среднее и высшее образование политик получил в США. В Финляндии возглавлял МИД, занимал пост министра по делам Евросоюза, руководил минфином и один год был председателем правительства.

Стубб женат, его супруга — юрист Сюзанна Иннес-Стубб — имеет британо-финское происхождение.

Стубб заработал себе образ энергичного и подкованного в международных делах человека. В СМИ называют Стубба падким ко всеобщему вниманию, которое он нередко получает за счет скандалов.

В 2018 году он столкнулся с критикой в Twitter за пост с главой МИД России Сергеем Лавровым, которого называл своим старым другом, во время инцидента в Керченском проливе. Речь идет о задержании российскими пограничниками корабля ВСУ, пытавшегося пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. А в 2014 году он угодил в скандал за поддержку строительства финской АЭС «Росатомом». Тогда Стубб назвал своих критиков «русофобами», а еще выступал за строительство газопровода «Северный поток — 2» и безвиз для россиян.

С началом СВО на Украине политик изменил свое мнение о России и якобы из-за конфликта решил пойти в президенты. В своей предвыборной кампании Стубб критикует Москву, требует отнять гражданство у россиян в Финляндии и обещает не брать трубку, если президент России Владимир Путин позвонит поздравить его с победой на выборах. Он уверяет, что не будет контактировать с российским руководством до конца конфликта, хотя и предлагает посредничество Хельсинки в его урегулировании.

Третья попытка министра-гея

В отличии от Стубба, учившегося в США и работающего в европейских структурах, 65-летний Хаависто получал образование и в основном работал в Финляндии. Политик начинал как журналист, но в итоге связав свою судьбу с «Зеленым союзом». В 29 лет Хаависто успешно избрался в парламент, а в 36 лет занял кресло министра, став первым «зеленым» в Европе, получившим место в правительстве.

За свою карьеру Хаависто успел поработать в ООН и выступить в качестве посредника Евросоюза при урегулировании межэтнического конфликта в Судане и даже поработать под началом Стубба как министр по вопросам развития Финляндии. Последней должностью в кабмине для Хаависто стал пост главы МИДа. Политика считают менее решительным по сравнению с его конкурентом, но столь же подкованным в международных вопросах.

Выделяет кандидата его сексуальная ориентация. Хаависто сделал каминг-аут в 2002 году и состоит в союзе с выходцем из Эквадора Нексаром Антонио Флоресом.

Это уже третьи президентские выборы для политика. Прошлые кампании он приходил вторым. В этот раз Хаависто баллотируется как независимый кандидат, объясняя это желанием заручиться поддержкой всего политического спектра Финляндии, а не только зеленых сил.

Позиция по отношению к России экс-главы МИД схожа с его соперником. Хаависто сыграл важную роль во вступлении Финляндии в НАТО, подписав документ о присоединении к альянсу. Он настаивает на усилении безопасности Финляндии, призывает забрать двойное гражданство у россиян, но готов поговорить с Путиным, если тот позвонит поздравить его с победой.

Кто выйдет победителем

Исход выборов зависит от того, как проголосует электорат кандидатов в президенты, выбывших в первом туре. Особое внимание приковано к сторонникам четырех политиков: спикера парламента из крайне правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который получил 18,99% голосов, бывшего еврокомиссара Олли Рена с 15,32% и двух женщин-кандидатов левого толка — социал-демократа Ютты Урпилайнен с 4,34% и лидера «Левого альянса» Ли Андерссон с 4,88%.

Может сыграть свою роль и отношение к личности кандидатов. По мнению обозревателей Yle, треть избирателей Финляндии может не проголосовать во втором туре президентских выборов за Хаависто из-за его ориентации. Так было на выборах 2012 года, где политик проиграл Саули Нийнистё.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в текущей ситуации больше всего шансов у Стубба. Так аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов считает, что потенциальный электорат политика больше, чем у Хаависто.

«Во втором туре его с высокой вероятностью Стубба поддержат правые силы: сторонники «Истинных финнов», чей кандидат Халла-ахо получил 19% в первом туре, а также христианские демократы (1,5%). Потенциальный электорат Хаависто скромнее: кандидаты от левых партий суммарно получили менее 10%. Основная борьба развернется за голоса сторонников партии «Финляндский центр» (Олли Рена): хотя их представитель выдвигался как независимый кандидат, все же набрал 15,3%», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласен и научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин. По его словам, победа Стубба выглядит наиболее вероятным сценарием во втором туре.

«Более консервативная часть электората, скорее всего, отдаст свой голос именно за него. Хаависто в этом плане обладает меньшим шансом на выигрыш второго тура президентских выборов», — добавил эксперт.

Чего ждать России

Основной темой финской президентской гонки стало противостояние России на фоне продолжения конфликта на Украине. Оба кандидата придерживаются жесткой линии по вопросам помощи Киеву и углубления сотрудничества с НАТО. Ни один из них не обещает налаживания отношения с Москвой или открытия границы, которая была закрыта финской стороной в конце 2023 года из-за «наплыва мигрантов» с Ближнего Востока и из Африки.

С точки зрения Никиты Липунова из МГИМО, вне зависимости от того, кто победит во втором туре, антироссийский и евроатлантический курс Финляндии в обозримой перспективе сохранится.

«Новому президенту Финляндии предстоит определить конкретные параметры членства страны в НАТО, и здесь оба кандидата выступают за активное участие в политике «сдерживания» восточного соседа. На практике это означает более тесную оборонную кооперацию с США и соседями по Северной Европе.

Тем не менее кандидаты расходятся по вопросу о ядерном оружии. Стубб не исключает возможность его ввоза на территорию страны при необходимости, что запрещено текущим законодательством, в то время как Хаависто против», — отметил эксперт.

В свою очередь Роман Плюснин из Института Европы РАН считает, что Хаависто можно будет назвать чуть лучшим вариантом, но в целом российско-финские отношения не ждет ничего хорошего при победе любого кандидата.

«Стубб является ставленником евроатлантических сил. Он в принципе выступал за вступление Финляндии в НАТО, когда это не было мейнстримом и две трети населения страны были против присоединения к блоку. С приходом к власти он будет проводить активную политику вовлечения страны в альянс. Хаависто представитель «Зеленых» и тоже ориентирован на глобалистские силы. Но он просто будет не таким волевым лидером, как Стубб», — подчеркнул эксперт.