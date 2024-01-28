«Подготовка к войне»: чем грозят России выборы президента Финляндии В Финляндии стартует первый тур президентских выборов

Воскресным утром 28 января по всей Финляндии открываются избирательные участки в связи с началом первого тура выборов президента. За место главы государства борются девять кандидатов, но фаворитов всего двое — экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. Основной темой выборов стало противостояние с Россией на фоне конфликта на Украине. Кто может стать новым президентом Финляндии и как исход голосования повлияет на отношения страны с Москвой — в материале «Газеты.Ru».

В Финляндии начинаются президентские выборы. Первый тур голосования состоится 28 января, если ни один из претендентов не получит 50%, то второй этап избирательной кампании пройдет 11 февраля. Выбирать президента финнам предстоит из девяти кандидатов, по опросам, лидируют в гонке экс-премьер от правящей Коалиционной партии Александр Стубб и бывший глава МИД из «Зеленого союза» Пекка Хаависто.

Согласно январскому исследованию Taloustutkimus, в пользу бывшего руководителя правительства Финляндии Стубба выступают 27% респондентов, а за экс-министра Хаависто готовы проголосовать 23% финнов. Замыкает же тройку лидеров спикер парламента из крайне правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо с 18% поддержки.

По опросу Kantar Agri, Стубб получает 24% поддержки, Хаависто — 21% и Халла-ахо — 15%. В исследовании Verian на стороне экс-премьера 22% финнов, готовы голосовать за бывшего министра иностранных дел 20% и 18% поддерживают спикера парламента Финляндии.

Также в выборах участвуют глава финского Центрального банка Олли Рен, лидер политической партии «Движение сейчас» Гарри Харкимо, комиссар Европейского союза Ютта Урпилайнен, лидер «Левого альянса» Ли Андерссон, директор финского Института международных отношений Мика Аалтола и глава Минсельхоза Финляндии Сари Эссайя.

Расклад сил

Исследования показывают, что ни один кандидат не может рассчитывать на 50% поддержки. Это обстоятельство повышает вероятность второго тура выборов. По прогнозам, 11 февраля, скорее всего, состоится дуэль между Стуббом и Хаависто. Тем не менее предсказать реальный исход голосования довольно сложно.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают шансы кандидатов. Так, политолог, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман считает, что на самом деле исход противостояния — вопрос решенный и победу отдадут Стуббу.

«Нынешнее руководство страны приняло решение о строительстве 14 баз для армии США на территории государства, плюс Финляндия является членом боевого блока НАТО и полностью закрыла восточную границу с Россией. По факту в республике уже действует натовский, то есть антидемократический, режим. Для них президентские выборы значения не имеют. И победитель голосования у них уже назначен, вероятно, им станет Александр Стубб», — высказал свою оценку эксперт.

В свою очередь профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков считает, что с большой долей вероятности текущее голосование приведет ко второму туру выборов.

«На недавних парламентских выборах в Финляндии победителю для того, чтобы стать премьер-министром, хватило голосов около 20% избирателей. Поэтому есть все основания полагать, что второй тур в президентских выборах практически гарантирован, так как ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре», — отметил эксперт.

Антироссийская кампания

Финляндия — парламентская республика, и полномочия президента в стране довольно ограничены. Однако именно глава государства отвечает за внешнюю политику, хоть и в координации с кабмином. На этом фоне предвыборная кампания по большей части была сосредоточена вокруг внешнеполитических моментов, в том числе конфликта на Украине и будущего отношений с Россией.

Как пишет Reuters, впервые со времен Второй мировой войны кандидаты в президенты Финляндии соревнуются в том, чтобы занять наиболее жесткую позицию по отношению к России во время предвыборной кампании. По версии агентства, они стремятся понравиться избирателям, которые воспринимают поведение России по отношению к своим соседям как враждебное и агрессивное.

Фавориты гонки — Стубб и Хаависто — придерживаются почти одинаковой антироссийской риторики, высказываюсь в пользу продолжения поддержки Украины и усиления давления на Москву. К примеру, в интервью The Financial Times экс-премьер говорил об отсутствии у Хельсинки страха перед Россией благодаря сотрудничеству с НАТО и США.

В то же время Хаависто в беседе с FT признавал, что Финляндия настороженно относится к России и ждет «много грязных трюков». По его словам, вступление Финляндии в НАТО сделало Европу более защищенной.

Что касается Украины, то Стубб одновременно и предлагал посредничество Финляндии в урегулировании конфликта, ссылаясь на свои хорошие отношения с Россией, и обещал не поддерживать диалог с российскими властями до завершения противостояния. Хаависто же предлагал из-за конфликта обязать претендующих на получение финского гражданства россиян отказываться от гражданства РФ.

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам финского парламента Юсси Халла-ахо и вовсе внес пожертвование, чтобы написать на украинском снаряде «За свободу Финляндии».

Чего ждать после выборов

Отношения Финляндии и России находятся не в лучшем состоянии с начала специальной военной операции на Украине. Хельсинки не только поддержал санкции против Москвы и помощь Киеву, но и решил вступить в Североатлантический альянс, отказавшись от многолетней политики нейтралитета в этом вопросе. Под конец 2023 года отдельной проблемой между странами стала ситуация на границе, которую финская сторона закрыла под предлогом защиты от мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

С точки зрения финского политолога Йохана Бекмана, отношения Финляндии и России вряд ли смогут измениться в лучшую сторону после президентских выборов. По его мнению, ожидать можно лишь дальнейшего ухудшения ситуации.

«Финляндия будет продолжать быть членом НАТО, строить американские базы на своей территории и держать закрытой границу с Россией. К сожалению, это выглядит как подготовка к войне. В финской прессе полно антироссийской агрессии, угроз в адрес России и оскорблений в отношении политических деятелей.

Кроме того, в Финляндии издеваются над русскими на территории страны, в том числе требуя аннулировать их финское гражданство. В такой ситуации нельзя ожидать никаких положительных шагов после выборов», — добавил эксперт.

По мнению Льва Воронкова из МГИМО, в настоящее время роль президента Финляндии во внешней политике страны стала не столь решающей и победитель выборов, скорее всего, не пойдет на кардинальные перемены.

«Трудно себе представить в нынешней ситуации, чтобы избранный президент начал действовать во внешней политике вопреки доминирующим внешнеполитическим тенденциям в финском обществе. По этим причинам ожидать кардинальных изменений в российско-финляндских отношениях после вступления страны в НАТО нет оснований», — подчеркнул эксперт.