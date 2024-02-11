Военная операция на Украине, день 718-й

08:10

США должны отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства только в виде займов, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа», — написал в соцcести Truth Social политик, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства.