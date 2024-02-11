Военная операция на Украине, день 718-й

Тульские десантники установили российский флаг в центре населенного пункта Веселое — РИА Новости
Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области после взрывов, сообщили украинские власти.
Опасаясь нападения России, страны Балтии совершенствуют свою обороноспособность, пишет The Economist.
В публикации сказано, что европейские страны вновь заинтересовались возведением фортификационных сооружений. Например, Эстония собирается построить на своей границе около 600 бетонных бункеров площадью 35 квадратных метров каждый. Европейская страна потратит на это около €60 млн.
США должны отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства только в виде займов, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа», — написал в соцcести Truth Social политик, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства.
Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 140 военных. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра российской группировки Александр Савчук.
Ночью взрывы произошли в Киевской области. Об этом сообщало агентство «РБК-Украина».
Начальник столичной военной администрации Сергей Попко заявил, что средства ПВО уничтожили все дроны-камикадзе, запущенные для удара по городу.