Избежать «застоя» на фронте и масштабной мобилизации: Зеленский поставил задачу для нового главы ВСУ CNN: Зеленский требует от главкома ВСУ Сырского избежать застоя на поле боя

Киев требует от нового главы ВСУ Александра Сырского плана, который позволит преодолеть «застой» на фронте, где Украина не может добиться значимых побед, но не будет связан с масштабной мобилизацией. Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ столкнулись со «стагнацией», из-за чего украинцы перестали верить в победу. От главкома ждут решения серьезных проблем, главная из которых — что делать с Авдеевкой.

Зеленский сменил все руководство ВСУ

Политическое руководство Украины давит на недавно назначенного главкома Александра Сырского, требуя избежать «застоя» на поле боя, сообщил американский канал CNN.

По его сведениям, от военачальника хотят нового плана, который при этом не будет предполагать «слишком большого» призыва украинцев, поскольку новый законопроект о мобилизации только проходит через парламент.

Предшественника Сырского Валерия Залужного уволили отчасти из-за того, что он описывал положение на фронте как «патовое» и поддерживал идею дополнительной мобилизации большого числа граждан, отметил канал. Владимир Зеленский, комментируя 8 февраля назначение Сырского, заявил, что на южных направлениях фронта есть «чувство стагнации», которое повлияло на настроения в украинском обществе:

«Украинцы стали реже говорить о победе… Этот год год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинская держава, украинская армия способны побеждать».

Для этого Зеленский не только переназначил главкома, но продолжает перестановки во всей верхушке армии:

сегодня он поменял главу Сухопутных войск — им был Сырский, теперь это Александр Павлюк;

командующим Объединенными силами назначен Юрий Содоль;

главой Десантно-штурмовых войск стал Игорь Скибюк;

место командира Сил территориальной обороны занял Игорь Плахута.

Накануне украинский лидер также утвердил новых заместителей главкома и главы Генштаба.

Дискредитация «российским» прошлым

Украинское общество, как гражданское, так и военное, неоднозначно реагирует на перестановки, а именно на личность Сырского, пишет украинское издание «Страна.ua». Генштаб Украины на фоне массовой критики в его адрес призвал не называть военачальника «русским человеком», поскольку это на руку российской пропаганде:

«Россияне пытаются навязать образ нового главкома ВСУ как «советского и русского» человека. Для этого пропагандисты активно ищут его родственников в России, «друзей семьи», у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании — дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ».

Генштаб подчеркнул, что Сырский долгое время был частью команды прошлого главкома Валерия Залужного и руководил успешными операциями, в частности возвращением Киевской и Харьковской областей. Команда самого Сырского состоит из молодых командиров, которые «пошли на повышение», что является предпосылкой для системных улучшений в ВСУ.

«[Успешные операции] были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Сырский показал, что умеет добиваться результата», — резюмировал Генштаб.

58-летний Сырский родился во Владимирской области, то есть, не на территории современной Украины. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и начинал военную карьеру в Полтавской области УССР. После распада Союза остался на Украине. Родители Сырского, Станислав и Людмила, а также брат Олег живут в РФ, придерживаются пророссийских взглядов. Главком с ними, по информации СМИ, не общается.

Кремль ранее отмечал, что перестановка в ВСУ — это не тот «фактор», что может изменить ход СВО. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что чем дольше Украина и западные союзники продолжают сопротивляться России, тем сложнее им будет выйти из этого конфликта:

«Каждый раз он [достойный выход] будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте [2022 года], но она это не сделала. <...> Сейчас, если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность, и эту реальность, как бы киевскому режиму не было больно, придется признавать».

Другой подход к боевым действиям

Украина находится в сложной ситуации на фронте, отмечает CNN. Согласно материалу, главный вопрос, стоящий перед Сырским, — «что делать с Авдеевкой». Небольшой город не только стратегически важен из-за расположения у Донецка, но и приобрел символическое значение, как Бахмут раньше.

В целом ВСУ измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов, а американская помощь остается под вопросом из-за проволочек в сенате, уточнила газета The New York Times (NYT). При этом, как пишет издание, Зеленский мало говорит о том, как обновленное руководство будет достигать своих целей, и публично не объясняет, в чем были неудачи команды Залужного.

Зеленский так описал задачи Сырского в обращении 8 февраля:

«Я хочу, чтобы видение... было одним и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. <...> Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине. <...> Нам нужен другой подход, в частности, к ротациям. <...> Другой подход к мобилизации. Все это придаст больше уважения солдату».

Сырский в своих первых публичных комментариях после назначения подчеркивал, что его главный приоритет — «самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей». Также он пообещал поставить «жизнь и здоровье» войск во главу угла при принятии решений, работать над сохранением «баланса между выполнением боевых задач и восстановлением подразделений».

Как предполагает NYT, таким образом Сырский пытается уйти от репутации командира, который жертвует солдатами ради достижения военных целей. Так, весной 2023-го он отвечал за оборону Бахмута и до последнего отказывался отступать, несмотря на большие потери и рекомендации западных союзников оставить город. После того как РФ заняла населенный пункт, Сырский получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник».

С другой стороны, Сырский участвовал в принятии большинства важных командных решений в текущем конфликте. В том числе успешно руководил обороной Киева, за что получил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», вел ВСУ в наступление в Харьковской области.

Некоторые украинские военные, опрошенные NYT, считают, что личность главкома не так важна, главное — результат.

«Войну ведут обычные парни в окопах и городах. Квалифицированные командиры на уровне рот и батальонов — вот кто выигрывает войну. Приедет Сырский или кто-нибудь другой, они все равно будут драться. Невозможно построить армию вокруг одного человека», — считает 45-летний украинский снайпер Виктор.